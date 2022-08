Razzetti stratosferico, è medaglia d’oro nei 400 misti agli Europei di nuoto! Bronzo per Matteazzi Doppietta per l’Italia agli Europei di nuoto nei 400 metri misti maschili. Razzetti ha conquistato la medaglia d’oro, con Matteazzi che si è piazzato sul terzo gradino del podio.

A cura di Marco Beltrami

Dopo la prima medaglia arrivata nel sincronizzato grazie alle ragazze del tecnico a squadre, altre gioie per l'Italia nella prima giornata degli attesissimi Europei di nuoto di Roma. Nella prova dei 400 misti maschile, oro per uno strepitoso Razzetti che si è tolto la soddisfazione di battere Dávid Verrasztó. Gara da incorniciare per gli azzurri, con il terzo posto conquistato da Matteazzi.

(in aggiornamento)