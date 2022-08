L’Italia del nuoto è scatenata, arriva un’altra medaglia: ragazze d’argento nell’highlight Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Veronica Gallo, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala hanno vinto l’argento nella prova highlight del nuoto artistico.

A cura di Marco Beltrami

Pomeriggio finora da incorniciare per l'Italia del nuoto agli Europei di nuoto. In pochi minuti sono arrivate ben tre medaglie per gli azzurri, che raggiungono momentaneamente quota 7 nel medagliere. L'ultima gioia l'hanno regalata le ragazze del nuoto artistico nella finale highlight. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Veronica Gallo, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala hanno ottenuto l'argento, piazzandosi alle spalle solo dell'Ucraina.

Gioie a ripetizione dunque dal nuoto artistico, grazie alle nostre atlete che hanno chiuso la loro prova con un punteggio di 91.7000, confermando così il piazzamento ottenuto a Budapest in occasione dei Mondiali. Imbattibile l'Ucraina che ha ottenuto un sontuoso 94.0667. Terzo gradino del podio per la Francia. Nell'immediato post-gara le nostre atlete ai microfoni di Sky hanno raccontato così la propria soddisfazione, festeggiate anche dal campione d'Europa Minisini: "Tantissima soddisfazione è il nostro esercizio, abbiamo ringhiato in acqua e siamo felicissime".

Una menzione speciale per Linda Cerruti che ha conquistato in due giorni la sua terza medaglia, tutte d'argento. Un motivo d'orgoglio per la nuotatrice che dopo i due secondi posti con la squadra femminile, ha ottenuto anche l'argento nel solo libero arrendendosi solo alla fuoriclasse ucraina. Giornata da incorniciare per i nostri colori, grazie a Giorgio Minisini che in una prova storica (per la prima volta gli uomini hanno nuotato da soli a livello internazionale), ha portato a casa il primo posto. Sale dunque a sette il numero delle medaglie italiane. E siamo solo all'inizio, perché già in serata potrebbero arrivare altre soddisfazioni. La sensazione è che saranno degli Europei memorabili per i nostri colori.