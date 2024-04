video suggerito

Svelate le trattative segrete di Sainz: ha una maxi offerta di Audi, ma sta parlando con Red Bull Il superconsulente della Red Bull Helmut Marko ha rivelato alcune trattative che riguardano Carlos Sainz e il suo futuro in Formula 1: “Stiamo parlando con lui ma sul tavolo ha un’offerta impareggiabile da Audi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mentre il Mondiale di Formula 1 2024 si appresta a vivere il suo quinto weekend stagionale con il GP della Cina, nel paddock della F1 continua a tenere banco il mercato piloti in vista della prossima stagione infuocatosi dopo che la Ferrari ha annunciato che Lewis Hamilton prenderà il posto di Carlos Sainz a partire proprio dal 2025 e il rinnovo di contratto con Aston Martin di Fernando Alonso. E tra i piloti più ricercati dai top team che hanno ancora un sedile libero c'è proprio lo spagnolo che lascerà Maranello.

Il madrileno, fresco vincitore a Melbourne, infatti è nella ristretta lista di piloti sul tavolo del team principal della Mercedes Toto Wolff che a breve dovrà decidere se affondare il colpo con lui oppure puntare sul giovanissimo talento Andrea Kimi Antonelli che ha appena effettuato il debutto su una monoposto da Formula 1 nel test con la W12 al Red Bull Ring. Ma Sainz è anche nel mirino della Red Bull che è sempre alla ricerca di un compagno di squadra per Max Verstappen qualora si decidesse di non rinnovare il contratto, in scadenza al termine di questa stagione, di Sergio Perez.

A confermare l'esistenza di questa trattativa con la scuderia dominatrice degli ultimi due Mondiali (e che ha cominciato quello in corso con tre doppiette nelle prime quattro gare) alla vigilia del GP della Cina ci ha pensato il superconsulente Helmut Marko che da sempre si è occupato della gestione dei piloti della Red Bull: "Stiamo parlando con Carlos Sainz, sta vivendo la sua migliore stagione in Formula 1. Lo conosciamo dai tempi della Toro Rosso, già allora era compagno di squadra di Max e gli ha fatto davvero molto male quando noi della Red Bull abbiamo puntato su Verstappen e non su di lui" ha infatti rivelato l'80enne di Graz in un'intervista rilasciata alla testata austriaca Kleine Zeitung.

Lo stesso Marko ha però anche rivelato un'altra trattativa segreta portata avanti dallo spagnolo che lascerà la Ferrari alla fine del 2024, vale a dire quella con Audi (che ha già preso in mano le redini della Sauber ed entrerà ufficialmente in Formula 1 a partire dal 2026). E stando a quanto affermato dal manager austriaco si tratta di un'offerta faraonica che addirittura la Red Bull non si può permettere nemmeno di pareggiare: "Carlos Sainz ha un'offerta molto redditizia da parte dell'Audi che noi non possiamo né battere né eguagliare" ha difatti chiosato Helmut Marko. Il tempo ci dirà se si tratta di una resa o soltanto di un escamotage per abbassare le pretese economiche del pilota madrileno.

Formula 1 News Calendario Classifica segui