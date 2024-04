video suggerito

Alonso spiazza tutti, l’annuncio ufficiale sul suo futuro: correrà almeno altri due anni in F1 Fernando Alonso continuerà a correre in Formula 1. Arriva l’annuncio ufficiale dell’Aston Martin che comunica come lo spagnolo rimarrà ancora nel team britannico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Fernando Alonso continuerà a correre in Formula 1 con l‘Aston Martin anche la prossima stagione. L'annuncio ufficiale del team è arrivato proprio in queste ore. È stato infatti annunciato che il due volte campione del mondo ha firmato un nuovo contratto per restare per almeno altri due anni. Non è specificato quanto precisamente ma di certo il rapporto tra lo spagnolo e la casa automobilistica britannica andrà ancora avanti.

Alonso è passato all'Aston Martin dall'Alpine nel 2023 ottenendo ottimi risultati con ben sei podi nelle prime otto gare della stagione dello scorso anno. Di lui si ricorda sicuramente il secondo posto a Monaco, in Canada e nei Paesi Bassi, in cui lo spagnolo ha aiutato il team a salire dal settimo al quinto posto nella classifica costruttori trasformando l'Aston Martin in un'autentica realtà ben consolidata.

Anche quest'anno l’Aston Martin ha vissuto un inizio importante ma non spettacolare del mondiale 2024 rimanendo in quinta posizione dietro Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes con una serie di piazzamenti nella top-10. Dopo l'annuncio del passaggio a sorpresa di Lewis Hamilton alla Ferrari per il 2025, si è parlato molto del futuro di Alonso. In primis il 42enne spagnolo sembrava potesse chiudere qui la propria carriera ma poi si sono fatte insistenti le voci su un suo possibile futuro alla Red Bull al posto di Perez o un anno in Mercedes per dare tempo ad Antonelli.

A proposito del passaggio di Alonso alla Red Bull come compagno di squadra di Verstappen, lo stesso olandese si era detto dubbioso su questa possibilità: "Non credo ingaggeranno un 42enne". Tutte domande a cui ha risposto con una brevissima nota la Aston Martin che di fatto ha annunciato la notizia che Alonso estenderà la sua permanenza con la squadra di Silverstone per una terza stagione.

