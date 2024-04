video suggerito

Sainz non ha dubbi sul duro duello con Leclerc alla partenza del GP Cina: "È abbastanza chiaro" Dopo la gara del GP della Cina della Formula 1 2024 Carlos Sainz è tornato a parlare del duro duello alla partenza con l'altro pilota Ferrari Charles Leclerc: lo spagnolo non ha dubbi su ciò che è successo e sulle conseguenze del comportamento del compagno di squadra.

A cura di Michele Mazzeo

Nonostante la calma apparente e il tentativo di Frederic Vasseur di sdrammatizzare su ciò che è avvenuto alla partenza della gara del GP della Cina della Formula 1 2024, sembra che tra i due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz vi sia una certa tensione di fondo pronta ad esplodere nel momento in cui si trovano vicini in pista.

Se nella Sprint Race del sabato ad uscire infuriato per il comportamento del compagno di squadra era stato, a giusta ragione, il monegasco (che ha rischiato di essere buttato fuori dal madrileno nel momento in cui lo stava superando perché girava con un passo nettamente superiore), a recriminare dopo la gara della domenica, altrettanto giustamente, è stato invece lo spagnolo per la manovra d'ostruzione che gli ha riservato al via l'altro alfiere della scuderia di Maranello (che si è disinteressato delle altre vetture preoccupandosi solo di chiudere la strada al compagno). Una manovra che è costata ben due posizioni ad entrambi i piloti superati in quel frangente sia dalla Mercedes di George Russell che dalla Haas di Nico Hulkenberg.

Guardando il comportamento di Charles Leclerc (che, dopo aver preso Curva 1 all'esterno, mentre stringeva la sua traiettoria per spingere sempre più Sainz verso l'interno si è voltato anche verso di lui quasi in segno di sfida) in molti hanno pensato che si trattasse di una piccola vendetta per quanto aveva fatto 24 ore prima, nel corso della gara sprint, lo spagnolo nei suoi confronti. Tra questi anche il commentatore dell'emittente britannica Sky UK, Craig Slater, che al termine della corsa ha chiesto lumi in merito proprio a Carlos Sainz che, seppur si è rifiutato di commentare la presunta tensione tra lui e il compagno di squadra, ha voluto sottolineare in diretta TV quanto sia stato deleterio per tutta la squadra il comportamento tenuto in quella specifica occasione dal più giovane collega.

"Preferisco non commentare. Ma è ovviamente abbastanza chiaro che questo comportamento è costato ad entrambi due posizioni. Non è servito a nessuno dei due" è stata infatti la piccata risposta di Carlos Sainz che, dopo essersi scusato con il compagno di squadra per il suo comportamento nella Sprint Race, evidentemente non si aspettava questa vendetta in pista da parte di Charles Leclerc con cui, altrettanto evidentemente, c'è ancora molto da chiarire. Toccherà ora al team principal Frederic Vasseur fare in modo che questa accesa rivalità non vada a compromettere i risultati di una Ferrari che, in attesa degli aggiornamenti alla SF-24, è comunque ancora in lotta per il Mondiale Costruttori.

