Leclerc spinto fuori da Sainz in un feroce corpo a corpo, tensione in Cina: “Dopo dobbiamo parlare” Nel corso della Sprint Race del GP Cina c’è stato un duello in pista durissimo tra Carlos Sainz e Charles Leclerc, che al termine in un team radio è stato durissimo nei confronti dello spagnolo: “Lotta più con me che con gli altri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La prima Sprint Race del Mondiale di Formula 1 2024 è stata vinta da Verstappen. Hamilton ha dimostrato di essere ancora un grandissimo pilota, ma c'è stato anche un duello vero tra Sainz e Leclerc, che dopo la mini gara ha avuto parole di fuoco per Carlos, che subito dopo si è scusato.

Cosa è successo tra Sainz e Leclerc nella Sprint Race

Hamilton e Alonso partono forte e restano avanti in avvio, poi Verstappen si prende la gara e mette le mani sul successo. Lewis resiste grazie allo spagnolo che è lento e fa da tappo e quando non ne ha più perde posizioni, ma lotta in primis con Sainz che nel duello viene superato da Perez e poi da Leclerc. I due piloti della Ferrari vanno a contatto. Duello vero, senza esclusione di colpi. Lo spagnolo resta davanti, poi con una manovra inaspettata passa il monegasco che si prende la quarta posizione. Sainz sarà quinto. Una lotta che lascia strascichi.

Leclerc si lamenta di Sainz subito dopo la Sprint della Cina

Tagliato il traguardo Leclerc in un team radio usa parole durissime nei confronti di Sainz e lo fa parlando con il suo ingegnere Xavi Marcos al quale dice: "Dobbiamo parlarne dopo. Lui (Sainz) pare che stia lottando più contro di me che contro gli altri". Un grande classico nella storia della Formula 1. La difesa aggressiva di Sainz, che aveva la vettura danneggiata dopo il contatto con Alonso, non è piaciuta a Leclerc.

Charles Leclerc polemico anche nell'intervista a caldo

Il pilota classe 1997 parlando con le televisioni subito dopo la Sprint Race ha spiegato perché a suo modo di vedere il compagno di squadra è stato troppo aggressivo. Lo ha detto con schiettezza, ma al tempo stesso è convinto che tutto si chiarirà rapidamente: "Abbiamo avuto altre battaglie in cui io sono stato molto aggressivo, oggi penso lo sia stato Carlos. Non sono preoccupato che ci possa essere una brutta aria, se ne parlerà e ci si chiarirà. C'è stato un contatto tra noi quando eravamo in una situazione un po' diversa. Credo che Carlos stesse iniziando a far fatica con le gomme, mentre io stavo ancora abbastanza bene. Era difficile sorpassare perché le tre macchine davanti a me avevano il Drs. Lottando abbiamo perso due secondi e mezzo su Perez e poi era troppo tardi per recuperare".

Sainz si scusa con Leclerc: "Se lui dice che sono stato aggressivo diciamo che è così"

Ha iniziato la gara attaccando Verstappen, ha chiuso la Sprint al quinto posto. Poteva fare di più, voleva fare di più, ma si è dovuto accontentare del quinto posto e di quattro punti. E dopo la gara breve ha risposto alle ‘accuse' di Leclerc: "Ero incasinato dopo il duello con Fernando e avevo danni alla macchina, oltre che le gomme distrutte. Charles dice che sono stato troppo aggressivo, devo ancora guardare. Se lui dice che sono stato troppo aggressivo, allora diciamo che è così. Mi scuso. Oggi tutto il mondo era lì in lotta facendo dei movimenti al limite. Senza il duello con Fernando non sarebbe successo tutto il resto".

