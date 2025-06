Formula 1, oggi le qualifiche del GP Canada: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Si disputano oggi a Montreal le Qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Le Qualifiche si terranno stasera e prenderanno il via quando in Italia saranno le ore 22, diretta TV in esclusiva su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Telecronaca di Vanzini, Gené e Chinchero. Differita in chiaro su TV8 dalle ore 23. Streaming in diretta con Sky GO e NOW per abbonati, in chiaro su tv8.it in differita.