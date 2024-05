Leclerc trionfa a Monaco, il marshal non regge l’emozione: scoppia in un pianto inconsolabile

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La prima vittoria di Charles Leclerc nella sua Montecarlo ha regalato una gioia immensa a tutti i tifosi della Ferrari ma anche al popolo del Principato di Monaco che mai prima d'ora aveva visto trionfare un pilota monegasco nel GP di Formula 1 di casa. L'epilogo dell'ottava gara del Mondiale 2024 è stato infatti un mare magnum di emozioni in primis per l'alfiere della scuderia di Maranello che ha spezzato la maledizione centrando, alla terza partenza dalla pole position, quel successo diventato tabù e si è liberato di quell'enorme peso che portava sulle spalle ormai da diversi anni. E le lacrime durante i giri finali della corsa in cui ha pensato a papà Hervé e all'amico Jules Bianchi, così come quelle liberatorie confessate in radio dopo la bandiera a scacchi, ne sono la prova più evidente.

Qualche lacrima per la vittoria di Charles Leclerc nel suo GP di Monaco l'ha versata addirittura anche il Principe Alberto che al momento della cerimonia di premiazione sul podio, prima di trascorrere poi la serata tra i vari festeggiamenti andati in scena in onore del pilota Ferrari, non è riuscito a nascondere la commozione per un successo storico che in tanti attendevano. I due non sono però stati gli unici monegaschi che hanno pianto per il trionfo del 26enne tra le vie della città in cui è nato e cresciuto.

Meno regali, ma forse più significative, sono state infatti le lacrime che uno dei commissari di pista ha versato nel momento in cui la vittoria del beniamino di casa è divenuta realtà. L'uomo, divenuto inconsapevole protagonista di uno dei video del GP di Monaco 2024 diventati più virali sui social network, è stato infatti immortalato mentre, guardando l"arrivo sul traguardo di Charles Leclerc sul maxi schermo che ha davanti, viene travolto dall'emozione scoppiando in un pianto inconsolabile che spiega più di ogni altra cosa quanto quella mancata vittoria nel Gran Premio di Formula 1 in patria pesasse non solo per il classe '98 ma per tutti i suoi concittadini che lo hanno visto crescere fino a diventare una stella del Circus senza mai però, prima d'ora, salire sul gradino più alto del podio lì dove tutto è cominciato.

