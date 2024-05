La festa di Leclerc a Montecarlo con il Principe Alberto, una notte da leoni: quanto gli è costata Festeggiamenti fino a tarda notte a Montecarlo per la vittoria del pilota di casa Charles Leclerc nel GP di Monaco della Formula 1 2024: dopo la cena di gala insieme al Principe Alberto ci si è spostati in una nota discoteca di lusso monegasca dove la festa è impazzata fino alle prime luci dell’alba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La giornata che Charles Leclerc non scorderà mai nella sua vita non si è conclusa con le grandi emozioni vissute negli ultimi giri e dopo la bandiera a scacchi del GP di Monaco della Formula 1 2024. Anzi. Quanto avvenuto nel paddock di Montecarlo infatti è stato soltanto l'inizio dei festeggiamenti per la sua prima vittoria in carriera nella gara di casa con le feste in suo onore che sono andate avanti fino a notte inoltrata.

Dopo la cerimonia del podio, le interviste TV, la foto di rito con tutti gli uomini della Ferrari, il bagno nel porto insieme a Fred Vasseur e la conferenza stampa FIA dei primi tre classificati (alla quale è arrivato con grande ritardo tanto che Piastri e Sainz hanno approfittato dell'attesa per sdraiarsi sui divani e godersi un po' di riposo), il pilota monegasco è tornato a casa in bicicletta come un ragazzo qualsiasi per prepararsi alla lunga serata che lo attendeva. Un salto da mamma Pascale, nota parrucchiera di Monaco, che gli ha sistemato l'acconciatura e poi dritto a casa per indossare l'abito elegante in vista della cena di gala organizzata in suo onore dal Principe Alberto di Monaco.

Cena a cui hanno partecipato tutte le persone più illustri del Principato e della Formula 1 alla quale si è presentato mano nella mano con la fidanzata Alexandra Saint Mleux. Qui in molti hanno voluto omaggiarlo per l'impresa che aveva compiuto nel pomeriggio, su tutti il tre volte campione del mondo F1 Sir Jackie Stewart che gli ha riservato parole stupende: "Charles, quello che hai fatto oggi è assolutamente meraviglioso. Dovresti essere molto orgoglioso, oggi hai guidato come dovrebbe fare un campione. Non mi viene in mente un altro pilota che sia riuscito a vincere nel suo stesso cortile di casa" ha difatti detto all'alfiere Ferrari il leggendario ex pilota britannico.

E dopo la cena di gala i festeggiamenti, decisamente meno regali, si sono spostati in una nota discoteca di Montecarlo, il Jimmy'z, dove, nonostante a sorpresa siano arrivati anche il Principe Alberto e la Principessa Charlene, il fresco vincitore del GP di Monaco ha dismesso i modi composti e si è scatenato in pista lasciandosi travolgere dal sano divertimento (è stato immortalato mentre ballava con occhiali da sole e con il capo coperto dalla bandiera del Principato di Monaco) fino alle prime luci dell'alba. Una festa storica per un evento storico dunque dato che per la prima volta Montecarlo può festeggiare la vittoria del GP di F1 di un pilota nato e cresciuto in terra monegasca. Una festa a cui nessuno è voluto mancare nonostante il costo di un tavolo (che, stando al listino prezzi del GP di Monaco del 2021, per la sola prenotazione andava dai 3mila ai 15mila euro: prezzo che quindi oggi sarà sicuramente lievitato) non fosse proprio alla portata di tutti.

Formula 1 News Calendario Classifica segui