Leclerc scoppia in lacrime in radio dopo la vittoria a Montecarlo: "Ho pensato molto a mio padre" Dopo aver ottenuto la prima vittoria nel GP di Monaco di Formula 1, il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc in un team radio è scoppiato in un pianto liberatorio: "In gara ho pensato molto a mio papà e a Jules Bianchi"

A cura di Michele Mazzeo

Chissà quante volte l'avrà sognata, ma ora per Charles Leclerc la prima vittoria in Formula 1 nel GP di Monaco sulle strade della sua Montecarlo è divenuta realtà. Al terzo tentativo scattando dalla pole nella gara di casa, il 26enne monegasco è riuscito a mettere fine a quella che ormai sembrava essere diventata una vera e propria maledizione. E nell'emozionante team radio finale con il muretto della Ferrari si capisce quanto questo trionfo sia stato liberatorio e quanto fino a quel momento fosse il peso di non essere mai riuscito a vincere davanti alla sua gente.

Un urlo di gioia seguito da un liberatorio "F*ck", poi le lacrime e quel "Ce l'abbiamo fatta, finalmente" gridate dopo esser passato sotto la bandiera a scacchi che ha sancito la fine del suo digiuno in quella gara a cui è inevitabilmente più legato, che raccontano alla perfezione ciò che stava provando in quel momento il pilota della scuderia di Maranello. Ma c'è anche del non detto in quel commovente team radio con il suo nuovo ingegnere di pista Bryan Bozzi: una vittoria da dedicare alle persone che più di tutti hanno creduto in lui e che da diversi anni ormai non ci sono più, vale a dire suo papà Hervé scomparso nel 2017 e l'amico Jules Bianchi morto in seguito ad un tragico incidente in Formula 1 nel 2015.

"Negli ultimi giri mi è passato di tutto nella testa. Ho pensato molto alle persone che non ci sono più: a mio papà, che ha fatto tutto il possibile per permettermi di essere qui oggi, e a Jules" ha difatti rivelato un emozionatissimo Charles Leclerc nel dopo-gara ai microfoni di F1 TV prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti sotto e sopra il podio (dove a scoppiare in lacrime di gioia è stato addirittura il Principe Alberto di Monaco). Liberatosi dalla maledizione e dopo esser stato travolto dalle tantissime emozioni, ora, come svelato al suo ingegnere di pista in un altro team radio durante il giro d'onore, penserà alla festa che la sua Montecarlo è pronta a riservagli: "Ho bisogno di calmarmi. Stasera sarà una grande serata. Faresti meglio a restare qui!" ha difatti detto il monegasco al suo nuovo compagno di viaggio facendo intendere che i festeggiamenti per il suo primo successo nel GP di casa sono solo appena cominciati.

