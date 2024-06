La Ferrari si spegne in pista all’improvviso, Leclerc è una furia in radio: “Che diavolo è successo?”

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Comincia malissimo il weekend del GP d'Austria della Formula 1 2024 per Charles Leclerc protagonista di un clamoroso disastro nel momento decisivo delle qualifiche sprint sulla pista del Red Bull Ring. La sua Ferrari SF-24 si è infatti spenta improvvisamente quando stava per uscire dalla pit-lane per effettuare l'ultimo giro lanciato della Q3, quando cioè si decidevano le prime dieci posizioni della griglia di partenza della mini-gara del sabato sul tracciato di Spielberg (che vedrà partire in pole Max Verstappen).

Il monegasco ha dovuto parcheggiare momentaneamente la sua monoposto a lato della via d'uscita della corsia dei box per far passare le vetture che erano alle sue spalle ed effettuare le operazioni di riaccensione che hanno però richiesto diversi secondi, secondi persi che non gli hanno consentito di raggiungere il traguardo prima che fosse sventolata la bandiera a scacchi, dovendo quindi rinunciare ad effettuare il suo giro cronometrato.

Un vero e proprio disastro quello di cui è stato protagonista il 26enne di Monte Carlo evidentemente sorpreso dal comportamento della sua vettura, come dimostra il team radio rovente andato in scena in quegli attimi concitati con il muretto Ferrari. "Cosa diavolo è successo?" ha difatti urlato un imbufalito Charles Leclerc che successivamente, non convinto dalla risposta ricevuta dal suo ingegnere di pista ("Si è attivato l'antistallo") ha mostrato tutta la sua insofferenza per ciò che era appena accaduto.

"Sì, ma l’antistallo non può far spegnere il motore. Il motore si è spento, non so se avete notato, non c’era motore. Il motore si è spento, ho dovuto ripetere l’intero…" ha difatti proseguito con tono sconsolato venendo interrotto dallo stesso Bryan Bozzi che, conscio del fatto che fosse ascoltato da tutti, ha rinviato la discussione a quando sarebbero stati lontano da orecchi indiscreti ("Ok, box. Ne parliamo del garage").

L'attivazione dell'antistallo sulla SF-24 è stata anche la spiegazione che il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha dato nell'imminente post-qualifica ai microfoni di Sky. Una spiegazione che però, ascoltando le parole dette in radio da Charles Leclerc, non sembra convincere del tutto dato che il sistema dell'antistallo serve a proteggere il motore proprio affinché questo non si spenga nel momento in cui c'è un "sottogiri", mentre nel suo sfogo in radio il monegasco ha rivelato invece di aver dovuto ripetere le operazioni di riaccensione del motore.

