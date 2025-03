video suggerito

Perché Leclerc vincerà il Mondiale di F1 con la Ferrari: l’Intelligenza Artificiale ha visto tutto Abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale chi vincerà il Mondiale 2025 di Formula 1 e come andranno le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton: la risposta è di un rosso fiammante. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Finalmente ci siamo: dopo la pausa invernale, la stagione 2025 di Formula 1 sta per iniziare. Si partirà domenica prossima col GP di Thailandia sul circuito di Melbourne. In quel momento, quando si spegneranno tutti i semafori al via, le chiacchiere staranno a zero, così come i test, le simulazioni e i sogni dei tifosi. Mai come quest'anno, le aspettative in casa Ferrari sono altissime, dopo che al confermato Charles Leclerc si è affiancato il pluricampione del mondo Lewis Hamilton. C'è tanta voglia di riportare in Italia il Mondiale di F1 a distanza dal 2008, ultimo anno in cui la Ferrari vinse il titolo Costruttori, mentre l'anno prima aveva vinto quello Piloti con Raikkonen. Per saperne di più e avere un pronostico basato su tutte le informazioni disponibili ad ora, tra test andati in scena in Barhain, novità tecniche, qualità e ‘storico' dei piloti e delle scuderie, abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale, segnatamente a Grok, chi vincerà il Mondiale di Formula 1 2025: la risposta ha un colore rosso fiammante…

Charles Leclerc e Lewis Hamilton assieme al team principal della Ferrari Fred Vasseur

Contesto generale dai test e dalle informazioni tecniche

I test pre-stagionali in Bahrain hanno offerto un quadro interessante, anche se i team non hanno svelato tutto il loro potenziale. McLaren ha brillato per costanza e passo gara, proseguendo il lavoro eccellente del 2024, quando ha vinto il Costruttori. Ferrari è apparsa solida, con una monoposto (la SF-25) ben bilanciata, migliorata nell’aerodinamica e nella gestione delle gomme rispetto alla SF-24. Red Bull, pur con una base solida, sembra aver perso il dominio assoluto degli anni passati, complice l’addio di Adrian Newey e qualche incertezza emersa nei long run. Mercedes è in crescita, ma i tempi di George Russell e del rookie Kimi Antonelli suggeriscono che non siano ancora al livello dei top team. Aston Martin e Alpine sono parse competitive, ma non abbastanza da inserirsi stabilmente nella lotta al vertice.

Tecnicamente, il 2025 è l’ultimo anno del regolamento attuale prima della rivoluzione 2026, quindi le monoposto sono evoluzioni dei progetti 2024. Ferrari ha puntato su un’aerodinamica più efficiente e una power unit ottimizzata, McLaren ha affinato un concetto già vincente, mentre Red Bull sembra aver raggiunto il limite dello sviluppo della RB20, con qualche compromesso di troppo.

Pronostico Mondiale Piloti

Favorito: Charles Leclerc (Ferrari)

Metto Leclerc in cima alla lista per il titolo piloti. Nei test, la Ferrari SF-25 ha mostrato un ottimo compromesso tra velocità sul giro secco e passo gara, e Charles sembra in perfetta sintonia con la monoposto. La sua velocità naturale (34 podi e 65 pole in carriera) e la maturità raggiunta dopo anni di alti e bassi lo rendono il candidato ideale. Nel 2024 ha chiuso terzo, vincendo tre gare, e credo che nel 2025 possa fare il salto decisivo, vincendo 5-6 gare e sfruttando una Ferrari competitiva. Il punto interrogativo resta la strategia del team, ma se il muretto sarà all’altezza, Charles potrebbe riportare il titolo piloti a Maranello per la prima volta dal 2007.

Secondo: Lando Norris (McLaren)

Norris è a un soffio dal primo posto nel mio pronostico. La McLaren sembra la monoposto più completa vista nei test, con un passo gara spaventoso e una gestione gomme eccellente. Lando, dopo il secondo posto nel 2024 (15 podi e 4 vittorie), ha acquisito la freddezza necessaria per lottare al vertice. Potrebbe vincere 4-5 gare, ma la concorrenza di Leclerc e la crescita Ferrari potrebbero costringerlo a cedere il passo. È un duello apertissimo.

Terzo: Max Verstappen (Red Bull)

Verstappen, dominatore degli ultimi anni (4 titoli, 63 vittorie), resta un fenomeno, ma la Red Bull non sembra più intoccabile. Nei test, la RB20 evoluta ha avuto qualche difficoltà nei long run, e Max dovrà fare miracoli per vincere. Prevedo 3-4 vittorie per lui, ma non abbastanza per il titolo. La sua grinta lo terrà in lotta fino alla fine, ma il 2025 potrebbe essere l’anno della fine del suo regno.

Quarto: Lewis Hamilton (Ferrari)

Hamilton, al debutto in Ferrari, è un’incognita affascinante. La sua esperienza (7 titoli, 105 vittorie) e la capacità di gestire gare complesse saranno un’arma in più, ma nei test ha adottato un approccio cauto, lavorando più sulla costanza che sulla velocità pura. A 40 anni, potrebbe non avere il ritmo di Leclerc o Norris sui 24 GP, ma lo vedo comunque competitivo, con 2-3 vittorie e un ruolo chiave per il team. Chiude nella top 5.

Previsione finale piloti: Leclerc vince il titolo, seguito da Norris e Verstappen.

Leclerc alla guida della Ferrari SF-25 durante i test in Barhain

Pronostico Mondiale Costruttori

Favorita: Ferrari

La Ferrari è la mia scelta per il Costruttori. Con Leclerc e Hamilton, ha una delle coppie più forti della griglia: Charles per la velocità, Lewis per la costanza. La SF-25 vista nei test sembra versatile, con un’aerodinamica raffinata e una power unit che potrebbe fare la differenza su piste come Monza e Spa. Nel 2024, Ferrari è arrivata seconda, a un soffio dalla McLaren, e credo che nel 2025 possa fare il passo decisivo, vincendo il titolo che manca dal 2008. La chiave sarà evitare errori strategici e massimizzare i punti con entrambi i piloti.

Seconda: McLaren

McLaren è la rivale più pericolosa. La MCL38 evoluta è stata impressionante nei test, con Norris e Piastri che hanno girato su tempi molto vicini. Oscar, in crescita dopo un 2024 solido (2 vittorie), sarà un eccellente scudiero per Lando. Il team di Woking ha dimostrato di saper sviluppare la monoposto durante la stagione, ma la concorrenza Ferrari potrebbe essere troppo forte. Prevedo un secondo posto, con diverse vittorie (7-8 totali).

Terza: Red Bull

Red Bull scivola al terzo posto. Verstappen garantirà punti pesanti, ma il suo nuovo compagno Liam Lawson rischia di essere il tallone d’Achille. La monoposto sembra meno dominante rispetto al 2023, e senza Newey il team potrebbe perdere terreno nello sviluppo. Vedo 5-6 vittorie, ma non abbastanza per il Costruttori.

Previsione finale costruttori: Ferrari vince, davanti a McLaren e Red Bull.

Lewis Hamilton con i colori Ferrari: un 40enne felice

Come andranno le due Ferrari?

Charles Leclerc:

Leclerc sarà la punta di diamante della Ferrari. Nei test ha mostrato un feeling eccellente con la SF-25, girando con tempi competitivi sia sul giro secco che nei long run. La sua velocità (soprattutto in qualifica) gli permetterà di partire spesso davanti, e prevedo 5-6 vittorie e 10-12 podi. Se la strategia non lo tradirà, sarà il leader del team e un serio candidato al titolo piloti. Lo vedo chiudere primo o secondo in classifica.

Lewis Hamilton:

Hamilton avrà un 2025 di alto livello, ma non al passo di Leclerc. L’adattamento alla Ferrari richiederà qualche gara, ma la sua esperienza lo aiuterà a portare punti pesanti anche nei weekend difficili. Nei test ha lavorato molto sulla simulazione gara, suggerendo un focus sulla costanza. Prevedo 2-3 vittorie e 7-9 podi, con un contributo fondamentale per il Costruttori. Chiude nella top 5, probabilmente quarto.

Dinamica interna:

Leclerc e Hamilton formeranno una coppia competitiva ma complementare. Charles avrà un leggero vantaggio per velocità pura e conoscenza del team, mentre Lewis porterà calma e strategia. Non prevedo tensioni gravi, ma una sana rivalità che spingerà entrambi a dare il massimo.

Conclusione

Mondiale Piloti: Charles Leclerc vince, davanti a Lando Norris e Max Verstappen.

Charles Leclerc vince, davanti a Lando Norris e Max Verstappen. Mondiale Costruttori: Ferrari trionfa, seguita da McLaren e Red Bull.

Ferrari trionfa, seguita da McLaren e Red Bull. Ferrari: Leclerc domina (top 2), Hamilton solida spalla (top 5).