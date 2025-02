Russell vola in Bahrain, la Ferrari si nasconde: Hamilton sesto, Leclerc ottavo

video suggerito

I test del Bahrain si chiudono con la Mercedes di George Russell davanti a tutti. L'inglese ha messo in fila tutti. Secondo posto per Max Verstappen, che ha preceduto Albon e Gasly. Sesto Lewis Hamilton, che ha girato nel pomeriggio e che non ha cercato il tempo da pole position, ma non è nemmeno a realizzare un buon passo gara. Ottavo Leclerc. Nella top ten anche Andrea Kimi Antonelli.

Russell vola nel day 3 dei test Bahrain

Ultima giornata di test senza squilli. In mattinata Leclerc è stato tra i più brillanti, nel pomeriggio è toccato a Hamilton che non ha trovato il tempone né una grande regolarità. Ma queste sono prove e si effettuano apposta per trovare l'assetto giusto prima di Melbourne, dove il 16 marzo si correrà il primo Gp della stagione. Russell veloce e costante, la Mercedes è apparsa in palla e come sempre è quella con più giri all'attivo.

Verstappen ha commesso un errore ed è una notizia, ma è sempre in grande forma. Williams e Alpine hanno piazzato la zampata. Albon terzo dopo il primo posto di Sainz di giovedì, Carlos ha realizzato il miglior tempo in assoluto dei tre giorni di test.

Hamilton commenta i test: "Non li amo, ma quest'anno mi sono piaciuti"

Lewis Hamilton ha parlato di queste giornate di test a Sky "Non sono mai stato un amante dei test e continuo a non essere un fan, però devo dire che quelli di quest'anno mi sono piaciuti. Sono estremamente grato di farli. Senza questo giorno e mezzo in pista non sarei nella posizione in cui sono adesso, in termini di comodità con la macchina devo ancora fare del lavoro, però sono entusiasta di correre".