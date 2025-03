Perché Leclerc non ha cambiato l’ala rotta al primo giro nel GP Cina: la risposta della Ferrari

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

La clamorosa squalifica di entrambe le Ferrari dopo le ispezioni post-gara sulle monoposto ha fatto passare in secondo piano la prestazione offerta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc e ciò che è accaduto durante il GP della Cina della Formula 1 2025, compreso l'evento che ha maggiormente compromesso la corsa per il monegasco, vale a dire l'aver disputato tutta la gara con l'ala anteriore gravemente danneggiata.

A tal riguardo, prima che le diverse irregolarità riscontrate sulle due SF-25 distogliessero l'attenzione da qualsiasi altro discorso, il 27enne di Monte Carlo aveva addirittura avanzato l'ipotesi che senza quel danno (nel contatto alla prima curva dopo la partenza con il compagno di squadra Lewis Hamilton si è rotta la bandella sinistra dell'alettone anteriore) avrebbe avuto addirittura il potenziale per lottare con le McLaren per la vittoria.

Questo aveva fatto quindi sorgere inevitabilmente alcune domande. Se è vero infatti che la sua SF-25 senza quel danno che, stando alle stime sommarie fatte dalla scuderia di Maranello, sarebbe costato tra i 20 e i 30 punti di carico aerodinamico avrebbe performato nettamente meglio, perché nemmeno nel corso dell'unico pit-stop fatto per cambiare le gomme si è deciso di montare un nuovo alettone anteriore?

Quesiti a cui è stato lo stesso Charles Leclerc a rispondere prima di scoprire di aver perso il suo quinto posto finale per la squalifica comminata dai Commissari FIA a causa del mancato rispetto del peso minimo della monoposto al termine della gara.

"Abbiamo deciso di non cambiare l'ala anteriore durante il pit-stop, poiché ciò avrebbe significato perdere 8 secondi e dover superare diverse vetture per recuperare posizioni" ha infatti spiegato Charles Leclerc riguardo alla decisione, presa di comune accordo con il muretto Ferrari, di correre l'intera gara con l'ala anteriore danneggiata nel corso del primo giro in seguito allo sfortunato contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Qualora avesse sostituito l'alettone nel pit-stop infatti sarebbe finito a centro gruppo trovandosi a dover superare in pista tanti piloti (compresi Max Verstappen con la Red Bull e Kimi Antonelli con la Mercedes) cosa che gli avrebbe evidentemente fatto perdere più tempo rispetto a quello perso in termini di passo girando con l'ala danneggiata.