Leclerc messo in imbarazzo dai tifosi di Perez dopo il GP del Messico: ci resta malissimo Charles Leclerc ha chiuso al 3° posto il GP Messico. Un buon risultato per il pilota Ferrari che prima del podio è stato pesantemente fischiato dai tifosi messicani, che lo hanno attaccato dopo il ritiro di Sergio Perez.

A cura di Alessio Morra

Charles Leclerc è tornato sul podio a una settimana di distanza, solo che quello di Austin poi non è valso nulla a causa di una squalifica che lo ha messo fuori. In Messico il terzo posto è stato confermato. Nessun problema per il monegasco che dopo la pole del sabato si è confermato tra i primissimi. Ma quando è arrivato il momento di effettuare le interviste, pre-podio, Leclerc ha ricevuto una serie di fischi, tantissimi booo, urla selvagge contro di lui. Il motivo? I tifosi messicani se la sono presa con il pilota della Ferrari per il ritiro di Sergio Perez, praticamentefuori dopo la prima curva del Gp.

La partenza del Gp del Messico poteva essere determinante, lo è stata. Le due Ferrari erano in prima fila, ma nessuna delle due alla prima curva è riuscita a mettersi davanti a tutti, ovviamente al primo posto c'era Max Verstappen. L'olandese ha effettuato una partenza splendida, così come Perez. I due hanno sopravanzato Sainz e poi pure Leclerc. Il Checo, che in patria è un idolo assoluto, vede l'occasione della vita: sa di poter essere leader alla prima curva, stringe come se al suo fianco non ci fosse nessuno e si tocca con Leclerc. La Red Bull del messicano finisce fuori e dopo poco si ritirerà, dando un enorme dispiacere ai suoi tifosi. Leclerc continua con una bandella appesa, lotta prima di chiudere la gara al terzo posto, che è tutto sommato un buon risultato, anche per lotta nel Costruttori.

Verstappen, Hamilton e Leclerc sono i primi al traguardo e prima di salire sul podio effettuano l'intervista di rito. Quando tocca a Leclerc il pubblico si scatena. Fischi, booo, offese per lui. I fischi sono lunghi tant'è che l'intervista non si effettua subito. C'è un po' d'imbarazzo tra Button che lo intervista e il ferrarista. Si aspetta un po' per domande e risposte. Leclerc mette subito le cose in chiaro dicendo: "Tanti fischi, tanti fischi… ragazzi, non sapevo dove andare".

Poi ha detto: "Sento tanti booo. Capisco la delusione dei messicani, aspettano Checo e lui è uscito alla prima curva. Ma bastava guardare le immagini. Al pubblico dico: non potevo andare da nessuna parte, mi sono trovato in mezzo alle Red Bull e purtroppo ho colpito Checo. Non avevo dove andare. Questo è il motorsport: lui ha danneggiato la mia macchina e la sua gara è finita lì".

Spiegazione puntuale e precisa di Leclerc, che poi ha parlato della sua gara e della lotta con Hamilton: "Da un paio di gare facciamo fatica in partenza, dobbiamo analizzare il perché. Dal nostro punto di vista abbiamo tratto il massimo da questa gara, sono cose che succedono. Ovviamente sono dispiaciuto di aver posto fine alla gare di Checo, ma non avevo dove andare. Ripartenza? Abbiamo sofferto con le hard, poi ho gestito bene il degrado. Secondo me c'era anche un piccolo problema alla sospensione. Gli altri sono stati migliori di noi oggi".