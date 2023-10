Verstappen trionfa anche nello spettacolare GP di Austin: Hamilton e Norris sul podio, poi Sainz SuperMax con una grande rimonta e una serie di sorpassi splendidi si impone anche nel GP Stati Uniti. Secondo uno straordinario Hamilton, poi Norris e Sainz. Sesto Leclerc, penalizzato da una strategia fallimentare.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen vince ancora. L'olandese vince per la terza volta di fila in Texas e per la diciassettesima volta nel 2023. Ma questo è stato un successo molto più complicato e quindi più bello per il campione del mondo che ha preceduto Hamilton, autore di una gara splendida, e Norris. Quarto Sainz. Leclerc sesto, con una strategia orrenda.

Al via Norris brucia Leclerc, altrettanto bravo è Sainz che infila Hamilton e respinge l'attacco di Verstappen che si mette al quinto posto. La gara è tiratissima sin dall'inizio in ogni zona della classifica. La Ferrari prova a mettersi all'inseguimento di Norris, che però sin dall'inizio ha un altro passo. Hamilton è più veloce delle Rosse infila prima Sainz e poi Leclerc, con una bella manovra.

Verstappen imita Lewis liberandosi rapidamente di Sainz e poi soprattutto di Leclerc dopo uno splendido duello, nel quale il campione del mondo ha spinto fuori pista il ferrarista. La manovra viene notata e si investiga. Mentre si contano già due ritiri, quelli di Ocon e Piastri. L'investigazione non c'è. Verstappen è il primo dei big a fermarsi. Norris lo imita il giro seguente, come Sainz. Hamilton si mette davanti. Ma la Mercedes sbaglia strategia attende troppo e ‘rovina' Lewis che quando si ferma poi finisce al quinto posto.

Pian piano si profila il duello tra Norris e Verstappen, con Max che al giro 28 effettua un sorpasso magistrale e si mette così al comando. Hamilton terzo davanti a Sainz, Perez e Leclerc. Mentre Alonso, partito dai box, rapidamente è tornato nella top ten e lotta per la zona punti con Gasly e Tsunoda.

Dopo il 30° giro la gara si fa tattica. L'attesa è forte. Tutti cercano di capire se c'è qualcun altro che prova l'unica sosta o ne prova due. Norris apre le danze del pit bis. Verstappen lo imita il giro seguente per evitare l'undercut che non riesce alla McLaren. Ai box pure Sainz. Poco dopo li imitano Perez e Hamilton, ma non Leclerc che è l'unico dei big a provare l'unica sosta.

Charles è al comando per qualche metro, perché viene superato poi da Verstappen e Norris. E poi pure da un arrembante Hamilton che con la gomma gialla prova pure ad avvicinarsi a Max e Lando. Mentre Leclerc e Sainz mantengono la quarta e la quinta posizione.

Lewis è on fire, guadagna decimi su decimi e dopo un duello all'ultimo colpo riesce a infilare Norris. Stroll passa Tsunoda con una bella manovra, mentre Alonso accusa un problema alle sospensione ed esce dalla zona punti. L'inglese della Mercedes ha volato, ma dopo il sorpasso a Norris non è riuscito più a essere incisivo e Verstappen ha gestito fino all'ennesima vittoria. Mentre Leclerc paga la strategia con una sosta e viene infilato prima da Sainz e poi da Perez.