video suggerito

Verstappen domina anche in Cina, ma Norris nega la doppietta a Red Bull: Ferrari fuori dal podio Verstappen vince anche il GP della Cina della Formula 1 2024: quarto successo stagionale per l’olandese della Red Bull che precede Norris e Perez al termine di una gara condizionata da due Safety Car. Appena fuori dal podio le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen si conferma cannibale anche in Cina mettendo a segno la quarta vittoria su cinque gare disputate in questo Mondiale di Formula 1 2024 dopo aver trionfato nella Sprint e aver conquistato la quinta pole stagionale. L'olandese della Red Bull anche sulla pista di Shanghai dimostra dunque la sua superiorità nonostante una gara caratterizzata da due interruzioni con Safety Car (per il ritiro della Sauber di Bottas prima e per l'incidente che ha messo fuori causa la Racing Bulls di Tsunoda dopo).

Interruzioni che hanno favorito la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc (rispettivamente 2ª e 4ª al traguardo) che mettendosi su una strategia ad una singola sosta sono rientrati nella lotta per il podio complicando la vita all'altro alfiere della scuderia austriaca Sergio Perez che alla bandiera a scacchi si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle di un coriaceo Norris.

Più sfortunato invece Carlos Sainz che aveva già effettuato il suo pit-stop prima della Virtual Safety Car poi diventata Safety Car. Lo spagnolo chiude in quinta posizione alle spalle del compagno di squadra ma staccato di oltre dieci secondi. Alle sue spalle George Russell con la prima delle Mercedes mentre chiude settimo Fernando Alonso che dopo una gara condizionata dalla sfortuna e da una strategia azzardata nel finale ha provato la rabbiosa rimonta fermandosi in settima posizione davanti ad Oscar Piastri e un grande Lewis Hamilton che era partito dal fondo della griglia.

Per il due volte campione del mondo dell'Aston Martin c'è però la soddisfazione di portare a casa il punto aggiuntivo per aver messo a segno il giro più veloce di tutta la corsa cinese. Menzione d'onore per il tedesco Nico Hulkenberg che chiude in decima posizione portando così punti iridati importantissimi per la Haas in questo Mondiale di Formula 1 2024.

Formula 1 News Calendario Classifica segui