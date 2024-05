video suggerito

Norris fa l’impresa nel GP Miami, battuto Verstappen e prima vittoria in Formula 1: Leclerc sul podio Lando Norris vince a sorpresa il GP di Miami della Formula 1 2024: una safety car provvidenziale e un Verstappen non perfetto permettono al britannico della McLaren di centrare il primo successo in F1 della carriera. Le Ferrari chiudono al terzo e quarto posto con Leclerc e Sainz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lando Norris vince il GP di Miami conquistando la sua prima vittoria in Formula 1. Il britannico della McLaren, partito dalla sesta casella in griglia di partenza, ha sfruttato una safety car entrata in pista a metà gara per un incidente tra Magnussen e Sargeant nel momento in cui era l'unico a non essersi ancora fermato per il pit-stop, per prendere la testa della corsa e poi per allungare fino alla bandiera a scacchi sfruttando anche l'ingente pacchetto di aggiornamenti portati sulla sua monoposto dalla scuderia inglese per questo weekend statunitense.

Alle sue spalle un Max Verstappen che questa volta non è stato perfetto andando anche a centrare il paletto nella chicane danneggiando la sua Red Bull. Sale sul podio Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco chiude infatti in terza posizione al termine di una prestazione altalenante condizionata anche da una sosta molto anticipata rispetto agli avversari.

Termina al quarto posto invece l'altro alfiere della scuderia di Maranello Carlos Sainz condizionato prima da una folle manovra di Sergio Perez in partenza e poi, nel finale, da un durissimo e prolungato duello con Oscar Piastri (che sarà investigato dopo la gara) costato anche un problema alla McLaren dell'australiano. Deludente invece la prova del messicano della Red Bull che, dopo aver rischiato anche di colpire Verstappen al via, ha concluso in quinta posizione ma mai in grado di impensierire i piloti che lo precedevano. Buona invece la prova di Lewis Hamilton che batte il compagno di squadra George Russell. Tra le due Mercedes, in settima posizione, chiude invece Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Primi punti dell'anno per l'Alpine con Esteban Ocon che termina la corsa di Miami in decima posizione dopo esser stato protagonista di una serratissima lotta con l'ex compagno di squadra Fernando Alonso che è uscito vincitore chiudendo al 9° posto.

L'ordine d'arrivo della gara del GP di Miami della Formula 1 2024

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) +7.612 Charles Leclerc (Ferrari) +9.920 Carlos Sainz (Ferrari) +11.407 Sergio Perez (Red Bull) +14.650 Lewis Hamilton (Mercedes) +16.585 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +26.185 George Russell (Mercedes) +34.789 Fernando Alonso (Aston Martin) +37.107 Esteban Ocon (Alpine) +39.746 Nico Hulkenberg (Haas) +40.789 Pierre Gasly (Alpine) +44.958 Oscar Piastri (McLaren) +49.756 Guanyu Zhou (Sauber) +49.979 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +50.956 Valtteri Bottas (Sauber) +52.356 Lance Stroll (Aston Martin) +55.173 Kevin Magnussen (Haas) +64.683 Alexander Albon (Williams) +76.091 Logan SARGEANT (Williams) ritirato

Formula 1 News Calendario Classifica segui