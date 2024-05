video suggerito

Cambia la classifica del GP Miami di Formula 1: penalità per Carlos Sainz, Ferrari retrocessa Carlos Sainz è stato penalizzato di 5 secondi dopo la conclusione del GP Miami di Formula 1 per l’incidente con Piastri. La sua Ferrari passa dal 4° al 5° posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

L'ordine d'arrivo e le classifiche del GP Miami di Formula 1 sono cambiate diverse ore dopo la conclusione della gara. Tutto è legato alla penalità inflitta a Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari che in pista aveva chiuso il suo Gran Premio al 4° posto, è stato punito con 5 secondi per il contatto con la McLaren di Oscar Piastri. In virtù di questa penalità lo spagnolo ha perso una posizione, risultato dunque 5° classificato alle spalle di Perez della Red Bull.

Perché Sainz è stato punito con una penalità di 5 secondi nel GP Miami

La F1 con una nota ufficiale ha spiegato perché a Sainz è stata comminata una penalità di 5 secondi, oltre ad un punto sulla patente. Lo spagnolo della Ferrari è stato considerato il responsabile della collisione con Oscar Piastri. Si legge infatti nel comunicato che "Sainz stava tentando di sorpassare la McLaren alla curva 17 durante le ultime fasi della gara quando ha perso leggermente il posteriore della sua Ferrari ed è entrato in contatto con la vettura dell'australiano. Ciò ha comportato che Piastri abbia riportato danni all'ala anteriore, costringendolo a fare un pit-stop che lo ha fatto retrocedere nell'ordine".

Dopo le audizioni dei due piloti con i loro rispettivi team dunque è stato deciso che la responsabilità del contatto fosse di Sainz a causa di una "frenata tardiva", visto che Piastri aveva dato "spazio sufficiente" al pilota della Ferrari. In realtà la penalità da regolamento sarebbe dovuta essere di 10 secondi, a il fatto che Sainz abbia perso leggermente il posteriore (senza questa situazione la collisione forse non sarebbe avvenuta) ha portato ad uno sconto. Sottolineata dunque l'involontarietà del pilota.

L'ordine d'arrivo finale del GP di Miami della Formula 1 2024

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) +7.612 Charles Leclerc (Ferrari) +9.920 Sergio Perez (Red Bull) +14.650 Carlos Sainz (Ferrari) +16.407 Lewis Hamilton (Mercedes) +16.585 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) +26.185 George Russell (Mercedes) +34.789 Fernando Alonso (Aston Martin) +37.107 Esteban Ocon (Alpine) +39.746 Nico Hulkenberg (Haas) +40.789 Pierre Gasly (Alpine) +44.958 Oscar Piastri (McLaren) +49.756 Guanyu Zhou (Sauber) +49.979 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) +50.956 Valtteri Bottas (Sauber) +52.356 Lance Stroll (Aston Martin) +55.173 Kevin Magnussen (Haas) +64.683 Alexander Albon (Williams) +76.091 Logan SARGEANT (Williams) ritirato

La nuova classifica piloti del Mondiale F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 136 punti Sergio Perez (Red Bull) 103 Charles Leclerc (Ferrari) 98 Carlos Sainz (Ferrari) 83 Lando Norris (McLaren) 83 Oscar Piastri (McLaren) 41 George Russell (Mercedes) 37 Fernando Alonso (Aston Martin) 33 Lewis Hamilton (Mercedes) 27 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 14

