Leclerc in pole pure nel Gp Messico, 1ª fila tutta Ferrari con Sainz: poi Verstappen e Ricciardo Charles Leclerc in pole position anche nel Gran Premio del Messico. In prima fila c’è anche Carlos Sainz. Prima fila tutta Ferrari, poi Verstappen e uno straordinario Ricciardo.

A cura di Alessio Morra

Una Ferrari sorprendente si prende tutta la prima fila del Gp del Messico. Leclerc ha preceduto Sainz ed ha conquistato la quarta pole del 2023, la ventiduesima della carriera. Terzo Verstappen. Quarto un eccezionale Daniel Ricciardo.

Verstappen è il più veloce in Q1, ma è anche under investigation, come lui pure Russell, Hamilton e Alonso, Piastri e Ricciardo volano. Le Ferrari salvano un treno di gomme e si mettono al sicuro. C'è però una enorme sorpresa in Q1. Perché viene eliminato Lando Norris, protagonista di questa seconda parte di stagione. Fuori pure Ocon, Magnussen, Stroll e Sargeant.

La Q2 vede sempre velocissimo Ricciardo, che vola come ai bei tempi. Verstappen si mette subito al sicuro. Hamilton alla fine è il più veloce, con Max e Russell alle sue spalle. Leclerc tranquillo. Sainz invece si qualifica sul filo. Passa in Q3 con la decima posizione, che diventa nona quando viene cancellato il tempo di Albon, escluso. Fuori pure Alonso, Gasly, Hulkenberg e Tsunoda.

Nella Q3 la Ferrari fa la pole subito e sorprende con Leclerc velocissimo e Sainz subito dietro. Verstappen è beffato, Max ci riprova ma non migliora e resta terzo. Quarto un fantastico Daniel Ricciardo, poi Perez, Hamilton e Piastri. Leclerc ottiene la seconda pole consecutiva e la quarta di questo campionato.

La Griglia di Partenza del Gran Premio del Messico

1ª fila: Leclerc (Ferrari), Sainz (Ferrari)

2ª fila: Verstappen (Red Bull), Ricciardo (Alpha Tauri)

3ª fila: Perez (Red Bull), Hamilton (Mercedes)

4ª fila: Piastri (McLaren), Russell (Mercedes)

5ª fila: Bottas (Alfa Romeo), Zhou (Alfa Romeo)

6ª fila: Gasly (Alpine), Hulkenberg (Haas)

7ª fila: Hulkenberg (Haas), Alonso (Aston Martin)

8ª fila: Tsunoda (Alpha Tauri), Ocon (Alpine)

9ª fila: Magnussen (Haas), Stroll (Aston Martin)

10ª fila: Sargeant (Williams), Norris (McLaren)