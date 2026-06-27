Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: a che ora giocano Inghilterra e Portogallo

Oggi si chiude la fase a gironi dei Mondiali 2026. Alle 23 gioca l’Inghilterra, nella notte l’Argentina e soprattutto Colombia-Portogallo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quella di oggi è una giornata molto importante per i Mondiali di calcio 2026. Perché oggi, sabato 27 giugno, si chiude la fase a gironi e si definisce così in modo totale il tabellone, con la collocazione ufficiale delle otto migliori terze, oltre alla qualificazione che sarà ufficiale di squadra come Inghilterra e Portogallo. Panama-Inghilterra non sarà la partita trasmessa in chiaro. Su Rai 1 a partire dalle ore 23 si potrà seguire l'altra partita del Girone K quella tra Ghana e Croazia, che deve vincere per conquistare il secondo posto. Su DAZN saranno disponibili per gli abbonati tutti gli incontri, incluso Colombia-Portogallo, determinante anche per il tabellone che può sbilanciarsi in modo notevole, in campo all'1:30. In contemporanea c'è Congo-Uzbekistan, che lottano per il terzo posto, anche se le chance della squadra di Cannavaro sono residue. I gironi terminano nel cuore della notte italiana con Algeria-Austria, con un pari passano entrambe, e con Giordania-Argentina, partita buona per Messi per migliorare il record di gol.

Le partite di sabato 27 giugno: il programma completo

Un sabato ricco, che promette bene per gli appassionati di calcio che potrebbero fare le ore piccole guardando le partite. In diretta su DAZN si potrà seguire Panama-Inghilterra, con gli inglesi che hanno la chance di vincere e prendersi il primato del girone. Si comincia alle ore 23. In contemporanea scendono in campo Ghana e Croazia, con un pari passano entrambe, ma i ghanesi sono davanti e con il pareggio blindano il secondo posto. La partita si potrà seguire in chiaro su Rai 1 dalle ore 23.

L’Inghilterra contro Panama chiude il girone.

Invece all'1:30 c'è Colombia-Portogallo. Se CR7 e company non vincono chiudono al secondo posto e si complicano e non di poco il cammino ai Mondiali, con i Cafeteros che si prenderebbero un bello spicchio di tabellone. Alla stessa ora Congo-Uzbekistan. Si chiudono i gironi alle 4 con Algeria-Austria, partita che vale i sedicesimi per entrambi, e Giordania-Argentina, con i campioni del mondo che potranno fare turnover, ma Messi non si tocca.

Orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Il calendario e la programmazione delle partite del 27 giugno trasmesse in diretta TV su DAZN e sulla Rai:

Sabato 27 giugno

23:00 – Panama-Inghilterra: DAZN

23:00 – Croazia-Ghana: Rai e DAZN

dopo mezzanotte

1:30 – Colombia-Portogallo: DAZN

1:30 – RD Congo-Uzbekistan: DAZN

4:00 – Algeria-Austria: DAZN

4:00 – Giordania-Argentina: DAZN