Ferrari sfortunata in Messico, Leclerc 3° tra incidenti e interruzioni: vince il solito Verstappen Gara sfortunata per i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz nel GP del Messico della Formula 1 2023: Verstappen li passa al via mentre Perez centra il monegasco danneggiando la sua SF-23, la strategia rimette in corsa le rosse per il successo ma una bandiera rossa relega i due ferraristi al 3° e 4° posto finale sopravanzati anche da Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen vince anche il movimentato GP del Messico della Formula 1 2023 davanti a Lewis Hamilton e Charles Leclerc che completano il podio della corsa andata in scena sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

L'olandese strappa in partenza superando di forza le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che scattavano dalla prima fila. In curva 1 il secondo colpo di scena con il padrone di casa Sergio Perez che esagera nel tentativo di superare il monegasco del Cavallino e va al contatto con la SF-23 numero #16 mettendo precocemente alla sua gara di casa. Il ferrarista, nonostante l'ala anteriore danneggiata, prosegue la corsa mantenendo la seconda posizione davanti al compagno di squadra Sainz e i due alfieri della scuderia di Maranello si avvantaggiano rispetto al campione del mondo costretto a mettersi su una strategia a due soste a causa del degrado gomme mentre entrambe le rosse allungano molto il primo stint.

A metà gara però l'evento che cambia il copione della gara: Magnussen perde il controllo della sua Haas e va a muro proprio poco dopo il pit-stop di Leclerc e Sainz. La sua vettura prende fuoco e danneggia le barriere costringendo la Direzione di Gara prima a far entrare in pista la Safety Car (durante la quale Verstappen monta un nuovo set di gomme riuscendo a rientrare in pista in testa alla corsa) e poi ad esporre bandiera rossa e interrompere la gara.

Nella seconda partenza da fermo della giornata le Mercedes di Hamilton e Russell si presentano con gomme medie contro le hard della Red Bull dell'olandese delle due Ferrari. Se il tre volte campione del mondo non soffre la differenza di mescola, non è lo stesso per le Ferrari con il sette volte iridato che supera il monegasco prendendosi la seconda posizione che riuscirà poi a mantenere fino alla bandiera a scacchi mentre lo spagnolo riesce a difendersi dagli attacchi di Russell che poi nel finale vede crollare le proprie prestazioni dovendo cedere il passo ad un Lando Norris scatenato (partiva 17°).

L'ordine d'arrivo della gara del GP del Messico della Formula 1 2023

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Lewis HAMILTON (Mercedes) +13.875 Charles LECLERC (Ferrari) +23.124 Carlos SAINZ (Ferrari) +27.154 Lando NORRIS (McLaren) +33.266 George RUSSELL (Mercedes) +41.020 Daniel RICCIARDO (AlphaTauri) +41.570 Oscar PIASTRI (McLaren) +43.104 Alexander ALBON (Williams) +48.573 Esteban OCON (Alpine) +62.879 Pierre GASLY (Alpine) +66.208 Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +78.982 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +80.309 Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +80.597 Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +81.676 Logan SARGEANT (Williams) Ritirato Lance STROLL (Aston Martin) Ritirato Fernando ALONSO (Aston Martin) Ritirato Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) Ritirato Sergio PEREZ (Red Bull Racing) Ritirato