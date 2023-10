Hamilton e Leclerc squalificati, Sainz sul podio: stravolto l’ordine d’arrivo del GP di Austin A causa di irregolarità al fondo delle rispettive vetture sono stati squalificati dal Gran Premio degli Stati Uniti Lewis Hamilton (che si era classificato 2°) e Charles Leclerc (6°).

A cura di Alessio Morra

Quasi quattro ore dopo il termine del Gran Premio degli Stati Uniti vinto da Max Verstappen, i commissari di gara hanno squalificato Lewis Hamilton, che al traguardo era giunto per secondo, e Charles Leclerc, classificatosi sesto. Dopo l’ispezione sia la Mercedes numero 44 che la Ferrari numero 16 hanno presentato delle irregolarità al fondo, che non raggiungeva l'altezza minima. Automatica la squalifica che stravolge la classifica e promuove sul podio Carlos Sainz.

Una beffa enorme duplice sia per Hamilton che per Leclerc. Lewis ha disputato una gara meravigliosa, che avrebbe anche potuto vincere. Una strategia sbagliata gli ha impedito di tagliare il traguardo per primo. E la strategia è stata sbagliata pure dalla Ferrari per il monegasco. Anche se ora questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, considerata la squalifica giunta per questa doppia irregolarità, sanzionata dalla federazione.

Si stravolge la classifica, naturalmente con l’eccezione del primo posto che è sempre appannaggio di Super Max Verstappen, che a Austin ha conquistato il 50° successo della sua carriera. Lando Norris passa da terzo a secondo, mentre Sainz sale sul podio. Perez è quarto, Russell quinto, poi Gasly, Stroll, Tsunoda, che ha realizzato il giro più veloce, e le Williams di Albon e Sargeant, che ha conquistato il primo punto della carriera.

Cambiano, seppur di poco, le classifiche sia del campionato piloti che di quello costruttori. Hamilton vede svanire ben 18 punti, Leclerc 8. Rosicchiano punti a entrambi Norris che si fa minaccioso pure per Sainz e Russell.

La classifica del GP di Austin dopo le squalifiche di Hamilton e Leclerc

Verstappen Norris Sainz Perez Russell Gasly Stroll Tsunoda Albon Sargeant