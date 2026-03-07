Leclerc già non vede futuro per la Ferrari: “Sono deluso, otto decimi da recuperare sono tanti”

La Ferrari ha chiuso al quarto e al settimo posto nelle Qualifiche del GP Australia, Leclerc meglio di Hamilton. Il divario tra i due ferraristi, Hadjar, terzo, e le McLaren è minimo. Davanti a tutti loro delle Mercedes che paiono inarrivabili. Otto decimi tra Russell e Leclerc, che dopo le Qualifiche è stato netto usando una parola chiara: deluso. Questo è lo stato d'animo del pilota monegasco, che non pensavo evidentemente di essere così in ritardo.

"Pensavo che il distacco dalla Mercedes sarebbe stato minore"

Parlando con Sky Sport il fresco sposo in poche parole ha espresso il suo pensiero dicendo che è peggio di quello che si immaginava. Era certo che la Mercedes fosse superiore ma non così: "Ieri avevo questa sensazione di superiorità della Mercedes, ma speravo di sbagliarmi. Pensavo che il distacco dalla Mercedes sarebbe stato di cinque o sei decimi, invece è di otto decimi. Abbiamo avuto qualche piccolo problema nell'ultimo giro, ma si possono perdere un paio di decimi. A parte questo non c'è stato altro. E sono deluso perché otto decimi sono un distacco notevole. Dobbiamo lavorare per cercare di colmarlo".

Vasseur: "Non siamo sorpresi del divario con la Mercedes"

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, invece cerca di tenere la barra dritta spiegando che la Scuderia di Maranello sapeva che il vantaggio della Mercedes a livello di motore era molto ampio, dunque nessuna sorpresa. Inoltre ha sottolineato un paio di errori che sono stati fatti nella la gestione delle Qualifiche: "Gli otto decimi tra Ferrari e Mercedes sono un divario che si può recuperare nel corso della stagione? Penso che lo sapessimo, ci aspettavamo che avessero un vantaggio significativo in termini di motore, e ce l'hanno, quindi non ne siamo sorpresi. Non so se siano davvero otto decimi, penso che oggi non abbiamo messo tutto nel giusto ordine, avremmo sicuramente dovuto fare di meglio, ma penso comunque che il divario sia ampio".