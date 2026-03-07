La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto

La Mercedes è davvero di un altro pianeta. Pole position di George Russell al GP Australia, in 1ª fila anche Kimi Antonelli. Terzo a quasi otto decimi Hadjar su Red Bull, che di un soffio ha preceduto Leclerc. Settimo Hamilton. In mezzo alle Ferrari le due McLaren, Verstappen partirà dal fondo.

Q1: l'emozione c'è per la prima Qualifica della nuova era. La Ferrari scende in pista con gomma gialla e conferma di essere competitiva. Antonelli invece spera di poter prendere parte alle Qualifiche dopo l'incidente delle ultime libere. Sembra non potercela fare, ma Verstappen perde il controllo della sua vettura e sbatte in curva 1. Bandiera Rossa. Max partirà dal fondo.

La sospensione aiuta Kimi, che ha il tempo di prendere la pista e qualificarsi in modo brillante. Russell è il più veloce. L'inglese precede Piastri e Hamilton. Antonelli davanti a Leclerc. Sainz e Stroll non scendono proprio in pista. Alonso è fuori con Perez e Bottas.

Q2: Leclerc piazza un tempo accettabile, ma quando arrivano le Mercedes il cronometro si abbassa tremendamente. Sembrano davvero di un altro livello. Russell davanti ad Antonelli. Hadjar e Lindblad si mettono nei piani alti. Hamilton non riesce a completare un giro. Lewis il giro poi lo completa e si mette al sicuro. Leclerc è secondo e si piazza in mezzo alle Mercedes. Lindblad è ottavo, esordio top. Fuori Hulkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon e Colapinto.

Q3: Bortoleto non riesce ad arrivare ai box, la sua Audi si ferma. Va recuperata dai commissari, niente Q3 per il brasiliano. L'ultima sessione inizia con leggero ritardo. Lo stop continua. Perché dopo tre minuti dal via c'è un detrito in pista, sarebbe da togliere, è di Antonelli. Norris lo prende in pieno. Stop e riparte. Con Kimi che rischia la penalità dopo le Qualifiche. Russell piazza subito un bel tempo, ma non migliore rispetto a quello della Q2. Norris davanti ad Hadjar, Leclerc meglio di Hamilton.

Quando si fa sul serio. Antonelli fa un tempone, ed è secondo. Ma in realtà è Russell a fare la pole position. Gran giro e dominio totale del britannico. Hadjar terzo davanti a Leclerc, poi le McLaren in terza fila davanti a Hamilton, ‘solo', settimo e all'ottimo Lindblad.

Griglia di Partenza GP Australia 2026

1ª fila: George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes)

2ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

5ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Ollie Bearman (Haas)

7ª fila: Esteban Ocon (Haas), Pierre Gasly (Alpine)

8ª fila: Alexander Albon (Williams), Franco Colapinto (Alpine)

9ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Cadillac)

10ª fila: Valtteri Bottas (Cadillac), Max Verstappen (Red Bull)

11ª fila: Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)