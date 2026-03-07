LIVE F1, le qualifiche del GP Australia: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Australia, il primo Gran Premio del Mondiale 2026 a Melbourne: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, promettenti per la Ferrari che è stata la più veloce nella prima sessione con i due piloti e che ha chiuso quarta e quinta nella seconda, dietro Piastri e le Mercedes. Le qualifiche scatteranno alle 06:00 con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 13.30. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.