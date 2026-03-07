Formula 1
LIVE F1, le qualifiche del GP Australia: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La diretta delle qualifiche del GP Australia della Formula 1 2026: Leclerc e Hamilton in pista per la pole. Gli aggiornamenti giro per giro.

7 Marzo 2026 0:00
Ultimo agg. 1:02
La Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Australia, il primo Gran Premio del Mondiale 2026 a Melbourne: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, promettenti per la Ferrari che è stata la più veloce nella prima sessione con i due piloti e che ha chiuso quarta e quinta nella seconda, dietro Piastri e le Mercedes. Le qualifiche scatteranno alle 06:00 con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 13.30. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

01:00

I risultati delle prove libere del GP Australia

La Ferrari ha brillato nelle Fp1 con Leclerc primo davanti a Hamilton. Nelle Fp2 invece Lewis quarto e Charles quinto. Al comando Piastri davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli. Sesto Verstappen.

A cura di Alessio Morra
00:30

Dove vedere le qualifiche del GP Australia di Formula 1 oggi in TV e streaming

Innanzitutto bisogna puntare la sveglia per seguire le prime Qualifiche della stagione di Formula 1. Alle ore 6 italiane si parte con le Qualifiche, suddivise nella solita modalità. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 e 207. Streaming con Sky Go e NOW sempre per abbonati. Differita in chiaro su TV8 dalle 14, quando sarà possibile vedere la lotta per la pole position sul sito di tv8.

A cura di Alessio Morra
00:00

Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Australia: la diretta su Sky e la differita TV8

Sky è la casa della Formula 1. Gli abbonati potranno seguire in diretta anche l'ultima sessione di prove libere e soprattutto le Qualifiche in programma dalle ore 6 a Melbourne. Diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Streaming con Sky Go e per abbonati di NOW. In chiaro le Qualifiche del Gran Premio d'Australia si potranno seguire su TV8 in differita a partire dalle ore 14, streaming da quell'ora su tv8.it.

A cura di Alessio Morra
