LIVE F1, le qualifiche del GP Australia: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Australia, il primo Gran Premio del Mondiale 2026 a Melbourne: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, promettenti per la Ferrari che è stata la più veloce nella prima sessione con i due piloti e che ha chiuso quarta e quinta nella seconda, dietro Piastri e le Mercedes. Le qualifiche scatteranno alle 06:00 con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 13.30. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
I risultati delle prove libere del GP Australia
La Ferrari ha brillato nelle Fp1 con Leclerc primo davanti a Hamilton. Nelle Fp2 invece Lewis quarto e Charles quinto. Al comando Piastri davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli. Sesto Verstappen.
Dove vedere le qualifiche del GP Australia di Formula 1 oggi in TV e streaming
Innanzitutto bisogna puntare la sveglia per seguire le prime Qualifiche della stagione di Formula 1. Alle ore 6 italiane si parte con le Qualifiche, suddivise nella solita modalità. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 e 207. Streaming con Sky Go e NOW sempre per abbonati. Differita in chiaro su TV8 dalle 14, quando sarà possibile vedere la lotta per la pole position sul sito di tv8.
