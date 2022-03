La doppietta Ferrari in Bahrain segna il futuro di Sainz: “Abbiamo trovato l’accordo” La doppietta della Ferrari nel GP del Bahrain della Formula 1 2022 ha segnato il futuro di Carlos Sainz: trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto con il Cavallino.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2022 per la Ferrari si è aperto come meglio non si poteva: nel GP del Bahrain pole position di Leclerc, ritorno alla vittoria in gara dopo un digiuno durato oltre due anni e mezzo, giro veloce della corsa e doppietta con Carlos Sainz che taglia il traguardo in seconda posizione (grazie anche ai problemi di affidabilità della Red Bull di Verstappen).

La scuderia di Maranello esce dunque dal primo gran premio della nuova era della F1 (con il ritorno alle monoposto "a effetto suolo" con la consapevolezza di aver messo in pista un'ottima F1-75 e di avere due piloti di gran livello che, se messi nelle condizioni di farlo, possono regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. Due driver che, secondo quanto dichiarato più volte dagli uomini del Cavallino (tra cui anche Marc Gené nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Fanpage durante i test pre-stagionali di Barcellona), partono alla pari senza alcun tipo di gerarchia interna.

Leclerc a Sakhir ha dimostrato di essersi per il momento adattato leggermente meglio del compagno alla nuova macchina e non ha nascosto l'ambizione di voler puntare al titolo iridato avendo anche battuto Verstappen nel corpo a corpo, mentre Sainz già dal prossimo GP (che andrà in scena a Jeddah, in Arabia Saudita, nell'imminente week end del 27 marzo) tenterà di ricucire quel piccolo gap dal monegasco per evitare che il margine in classifica aumenti e che, in nome del gioco di squadra, possa essere relegato al ruolo di seconda guida.

Intanto però a ricevere un enorme premio dopo il GP del Bahrain è stato proprio il pilota spagnolo che a breve vedrà terminare la sua "precarietà" e potrà concentrarsi con maggiore tranquillità su un lavoro più a lungo termine con la rossa. Dopo la gara di Sakhir infatti lo stesso driver ha rivelato che l'accordo per il rinnovo del suo contratto (in scadenza al termine di questa stagione) con la Ferrari è stato trovato.

A seguito di ciò è arrivata anche la conferma da parte del team principal della scuderia Mattia Binotto che ha lasciato intendere che il rinnovo di Sainz verrà ufficializzato a breve: "Credo si possa dire che abbiamo trovato un accordo. È solo questione di metterlo nero su bianco su carta" ha infatti risposto il numero uno della squadra corse del Cavallino a chi chiedeva lumi sulle trattative in corso per il prolungamento del contratto del 26enne madrileno iniziate al termine della passata stagione e non ancora concretizzatesi.

Secondo le ultime indiscrezioni apprese da Fanpage la durata del nuovo contratto di Carlos Sainz con la Ferrari sarà estesa fino al 2024 (lo stesso anno in cui scade anche l'attuale accordo che lega Leclerc alla scuderia di Maranello) e dovrebbe esserci anche un piccolo ritocco per quel che concerne i termini economici con lo spagnolo che dovrebbe andare a percepire un ingaggio annuale (bonus esclusi) pari a circa 9 milioni di euro con aumento di quasi 2 milioni rispetto al contratto attualmente in vigore.