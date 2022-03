Formula 1 2022, oggi il GP del Bahrain: orari TV e dove vederla su TV8 e Sky, la Ferrari di Leclerc in pole

Oggi a Sakhir è in programma la gara che apre il Mondiale di Formula 1 2022. La partenza del GP del Bahrain, primo appuntamento della stagione, è fissata alle ore 16. L'atto iniziale della nuova stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8. In pole parte Charles Leclerc con la Ferrari, al suo fianco il campione del mondo Max Verstappen mentre l'altro alfiere del Cavallino Carlos Sainz scatta dalla terza casella della griglia di partenza. Solo quinto Lewis Hamilton con un Mercedes in difficoltà.

La gara del GP del Bahrain di Formula 1 inizia oggi alle ore 16 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del circuito di Sakhir per affrontare i 57 giri della gara che apre il Mondiale 2022. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 14:30 è possibile seguire il pre-gara.

La gara di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta su Sky. È possibile vedere il GP di Abu Dhabi sui canali dell'emittente satellitare Sky Sport F1 HD (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e NOW (previo abbonamento) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. La gara F1 di oggi inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21:30.