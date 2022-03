Inizio horror per la Red Bull, Verstappen e Perez ritirati in Bahrain: ” É doloroso” Verstappen e Perez si sono ritirati negli ultimi giri del Gran Premio del Bahrain. La Red Bull chiude il primo weekend del Mondiale di F1 lo incredibilmente senza punti.

A cura di Alessio Morra

Il primo weekend in pista da campione del mondo non è stato favoloso per Max Verstappen, perché il pilota olandese non è riuscito a piegare Leclerc e soprattutto nel finale è stato costretto a ritirarsi, così come il compagno di squadra Sergio Perez. La Red Bull campione del mondo piloti in carica lascia il Bahrain con zero punti. Una debacle totale.

Verstappen sapeva di essere tra i favoriti, ma forse non pensava di dover sfidare una Ferrari così forte. Se n'è accorto sabato durante le Qualifiche e ha avuto conferma della forza della Ferrari in gara. Leclerc è stato perfetto e ha risposto colpo su colpo quando dopo il primo pit stop il campione in carica lo ha superato per tre volte. Poi un finale convulso e anche il secondo posto è svanito. Passa Sainz, ma poi la vettura con il numero 1 sul muso ha avuto un problema serio e così Verstappen si è ritirato. Zero punti, un disastro. Certo, è solo la prima gara e c'è tutto il tempo per recuperare ma la Red Bull si è mostrata fragile all'improvviso.

Dopo la gara SuperMax a Sky Sports ha mostrato tutto il suo stato d'animo: "Sono deluso, nello scenario peggiore avremmo chiuso secondi. Perdere così tanti punti è doloroso. Non ho parlato con il team per analizzare ciò che è accaduto, è davvero negativo quando si ritirano entrambe le macchine. Ci sono stati sempre più problemi".

Quando Verstappen si è ritirato era terzo e la posizione l'ha ceduta a Sergio Perez, che braccato da Hamilton alla prima curva dell'ultimo giro mentre sterzava si è girato, perché la sua vettura si è fermata. Anzi, si è spenta, così all'improvviso. Doppio ritiro e zero punti. Un avvio horror per la Red Bull che non riesce a piazzare tra i primi i suoi due piloti e deve così iniziare in salita il campionato.