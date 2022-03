Fantastica doppietta Ferrari nel GP del Bahrain! Leclerc vince davanti a Sainz, fuori Verstappen Charles Leclerc vince il GP del Bahrain che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2022 davanti all’altro pilota della Ferrari Carlos Sainz dopo una spettacolare duello con Max Verstappen (costretto al ritiro per problemi nel finale). Terzo a sorpresa un fortunato Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo due anni difficili, la Ferrari è tornata al top in Formula 1. È questo il primo verdetto emerso dopo il GP del Bahrain che ha aperto ufficialmente il Mondiale 2022 nonché la nuova era del Circus con il ritorno alle monoposto a "effetto suolo". Dopo esser scattato dalla pole position , il monegasco del Cavallino Charles Leclerc ha infatti vinto la gara di Sakhir domando il campione del mondo Max Verstappen che a causa di problemi nel finale ha perso anche il podio con la scuderia di Maranello che apre questa nuova stagione con una fantastica doppietta grazie al secondo posto di Carlos Sainz con l'altra F1-75. Dopo oltre due anni e mezzo termina dunque il digiuno di vittorie in F1 della Ferrari.

Si apre dunque con una doppietta della squadra italiana la nuova era della Formula 1 ha regalato spettacolo fin dal Giro 1 di questa prima gara con Leclerc che già in partenza è costretto a tirare fuori un coniglio dal cilindro per resistere all'attacco di Verstappen mentre Lewis Hamilton faceva il massimo possibile con la sua Mercedes passando Perez e prendendosi il quarto posto momentaneo dietro ad un Sainz non in grado di stare con i duellanti in testa alla corsa ma inavvicinabile terzo.

Per il vero grande show però bisogna attendere la prima girandola di pit-stop: l'olandese della Red Bull anticipa la sosta e recupera tutto lo svantaggio dal monegasco della Ferrari che, fermatosi a distanza di due giri, rientra in pista affiancato al grande rivale di giornata. Ed è proprio in quel momento che va in scena il momento clou: tre interi giri di sorpassi e controsorpassi con i due che ad ogni minimo spiraglio si buttano dentro per mettersi davanti. Duello prolungato e intenso concluso solo dall'astuzia di Leclerc che in Curva 1 lascia l'interno all'olandese che per tenere in pista la sua RB18 è costretto a passare sul cordolo, bloccare e spiattellare le gomme.

Una mossa che sarà poi decisiva nel prosieguo della gara con Verstappen che non riuscirà più a tornare in zona DRS rispetto al ferrarista fino a quando la safety car, entrata in pista dopo l'incidente di Pierre Gasly (con AlphaTauri in fiamme), non ha ricompattato il gruppo riaprendo di fatto i giochi per la vittoria a 7 giri dal termine. Ma anche in quel caso il monegasco è riuscito a filare via agevolmente involandosi verso il suo terzo successo in Formula 1 mentre l'olandese si è dovuto guardare negli specchietti a causa di un arrembante Carlos Sainz che, sfruttando il suo ritiro per problemi all'elettronica, si è preso il secondo posto per una splendida doppietta Ferrari. A chiudere il podio Lewis Hamilton con l'altra Red Bull di Sergio Perez che ha accusato gli stessi problemi del compagno di squadra e si è girato nel giro finale con il team di Milton Keynes che apre dunque la nuova stagione con zero punti messi in cascina.