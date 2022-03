La furbata di Leclerc nel feroce duello con Verstappen: “Ha funzionato tutte e tre le volte” Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha rivelato l’astuta tattica usata per uscire vincitore dal lungo e infuocato duello con Max Verstappen nel GP del Bahrain che ha aperto il Mondiale di Formula 1 2022.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP del Bahrain ha aperto ufficialmente il Mondiale di Formula 1 2022 nonché la nuova era del Circus con il ritorno in pista delle monoposto a "effetto suolo". La corsa di Sakhir, che ha visto il ritorno alla vittoria della Ferrari dopo oltre due anni e mezzo di digiuno, ha già regalato un primo assaggio di quanto vedremo nel corso di questa stagione e in quelle successive.

Il primo Gran Premio dell'anno ha infatti confermato che, con questa rivoluzione tecnica che di fatto permette un contatto più ravvicinato tra le vetture, lo spettacolo in pista ad ogni gara sarà maggiore rispetto al passato. Emblema di ciò è stato sicuramente l'infuocato e prolungato duello fatto di continui sorpassi e controsorpassi andato in scena tra il 17° e il 19° giro del GP del Bahrain che ha visto protagonisti il ferrarista Charles Leclerc e il campione del mondo in carica Max Verstappen.

Uno scontro tra due dei piloti più aggressivi e talentuosi tra quelli in griglia dal quale ad uscire vittorioso è stato il monegasco della Ferrari. Una sfida incandescente nella quale il 24enne di Monte Carlo ha battuto il rivale soprattutto grazie all'astuzia. Già, perché è stata quella che si può definire una vera e propria furbata a permettere all'alfiere di Maranello di mettersi dietro l'agguerritissimo rivale e gettare le basi per il suo terzo successo in Formula 1.

Dopo l'undercut tentato dalla Red Bull nella prima girandola di pit-stop, Leclerc si è infatti trovato incollato agli scarichi della sua F1-75 la RB18 numero #1 con un Verstappen voglioso di prendersi il primato. Conscio del fatto che in quel momento l'olandese aveva gomme più calde rispetto alle sue, il monegasco ha quindi deciso di mettere in atto una strategia azzardata ma ben congegnata.

Sapendo infatti che già in Curva 1, alla fine del lungo rettilineo, l'avversario avrebbe provato a gettarsi all'interno per prendere la posizione, il pilota del Cavallino si è spostato anticipatamente sulla sinistra rallentando la propria andatura per permettere al campione del mondo in carica di superarlo agevolmente, ma prima della linea del DRS detection point tenendosi così lui la possibilità di azionare l'ala mobile nel rettilineo successivo e riprendersi agevolmente la posizione sul campione del mondo in carica passato al comando in Curva 1. Una mossa fatta per tre giri consecutivi e che in tutte e tre le occasioni ha dato ragione a Leclerc.

A rivelare che sia stata una vera e propria tattica è stato lo stesso pilota della Ferrari al termine della gara: "Ho sempre cercato di frenare molto presto alla curva 1 per ottenere il DRS per la curva 4 in modo da poter mantenere il comando della gara e ha funzionato tre volte di seguito" ha infatti svelato il monegasco nella conferenza stampa dopo il successo nel GP del Bahrain festeggiato con tanto di scherzo al team principal Mattia Binotto. La vittoria di Leclerc dunque è frutto sì dell'ottima F1-75 ma anche di una grande maturità mostrata dal pilota, mentre Verstappen oltre che con l'astuzia del 24enne di Monte Carlo ha dovuto fare i conti con diversi problemi alla sua RB18. Ma siamo abbastanza certi che quello andato in scena a Sakhir è solo il primo di tanti round futuri tra i due talentuosi driver.