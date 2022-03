Verstappen danneggiato da un cric, sospetto allucinante in Red Bull: “Che ca**o sta succedendo?” GP del Bahrain da dimenticare per la Red Bull e Max Verstappen che aprono il Mondiale di Formula 1 2022 malissimo: sarà condotta un’indagine interna per capire la causa dei problemi alle RB18 costrette al ritiro ma anche all’improvviso indurimento dello sterzo della vettura dell’olandese che sarebbe stato provocato da un errore al box durante il pit-stop.

A cura di Michele Mazzeo

Comincia malissimo il Mondiale di Formula 1 2022 per la Red Bull: nei giri finali del GP del Bahrain sia Max Verstappen che Sergio Perez sono stati costretti al ritiro a causa di problemi alle loro RB18 uscendo dunque senza punti dalla prima gara della nuova stagione dopo esser stati protagonisti di un duello serrato per le prime posizioni con le Ferrari di Leclerc e Sainz per l'intera corsa.

L'olandese, che già aveva accusato dei problemi allo sterzo dopo il terzo pit-stop, ha dovuto abbandonare la gara a pochi giri dal termine mentre, in seguito all'ingresso in pista della safety car, si trovava nella morsa dei due alfieri del Cavallino e in lotta per la vittoria, con la sua vettura che ha perso improvvisamente potenza costringendolo al ritiro. Problema simile per il suo compagno di squadra che ha visto la sua gara andare in frantumi all'ultima tornata a pochi chilometri da un podio certo con la sua macchina che si è spenta all'improvviso facendolo finire in testacoda fuori dalla pista.

Dopo la gara Christian Horner ha annunciato che sarà fatta un'indagine interna per cercare di capire le cause di questi due incredibili ritiri che, secondo lo stesso team principal della Red Bull, sarebbero legato tra loro: "Dovremo condurre un’indagine completa su ciò che è successo, ma sembra sospetto che i guasti siano collegati tra loro e potrebbe essere un problema con il sistema di alimentazione" ha infatti detto il britannico al termine del GP del Bahrain allontanando i sospetti da un possibile clamoroso errore di calcolo sui consumi della vettura ("Siamo certi che la benzina ci fosse, dobbiamo esaminare nel dettaglio la pompa della benzina e capire cosa non ha funzionato" ha difatti aggiunto il britannico a riguardo).

C'è però anche un altro episodio avvenuto durante la gara di Sakhir che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'indagine interna della Red Bull sul GP del Bahrain: gli apparentemente inspiegabili problemi allo sterzo comparsi sulla RB18 del campione del mondo in carica subito dopo il suo terzo pit-stop.

Nel corso del 47° giro infatti Max Verstappen ha aperto la radio e si è rivolto preoccupato al muretto: "C'è qualcosa di bloccato" venendo però immediatamente rassicurato dal suo ingegnere di pista Lambiase ("Aggiornamento sul volante: stiamo fuori. Non crediamo sia un problema di affidabilità"). Due tornate dopo però la situazione non sembra migliorare e l'olandese si lamenta nuovamente: "È davvero tanto più difficile sterzare ad alte velocità!" ha infatti urlato il campione del mondo in carica prima che questo problema allo sterzo finisse in secondo piano sovrastato dalla disperazione per l'improvvisa perdita di potenza che ha colpito la sua RB18 in ripartenza dopo la safety car (a quel punto la preoccupazione ha lasciato spazio alla disperazione:"Cosa sta succedendo con la batteria? Che ca**o succede?").

Oltre a capire il motivo che ha portato al ritiro di entrambi i piloti, prima del prossimo GP dunque in casa Red Bull si andrà anche alla ricerca della causa dell'improvviso problema allo sterzo della vettura numero #1. Anche se, almeno secondo le indiscrezioni raccolte dalla testata tedesca Auto Motor und Sport, sembra questo rompicapo il team di Milton Keynes lo abbia già risolto. Dietro l'indurimento del volante della monoposto dell'olandese a Sakhir vi sarebbe difatti un errore umano commesso ai box durante il terzo pit-stop con il cric che, in fase di sollevamento della vettura, avrebbe danneggiato il tirante dello sterzo. Dunque, paradossalmente, si tratta di una buona notizia per la Red Bull.