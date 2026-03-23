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I piloti MotoGP mostrano le ferite in TV dopo la pericolosa gara in Brasile: pietre come proiettili

Il GP del Brasile della MotoGP 2026 finisce nel caos: pista di Goiania a pezzi, gara accorciata e piloti colpiti dai detriti. Rins, Alex Marquez e Bastianini mostrano le ferite nel post-gara.
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A cura di Michele Mazzeo
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Il GP del Brasile della MotoGP 2026 ha lasciato in eredità più polemiche che spettacolo. A Goiania, su un tracciato già finito sotto accusa il sabato per la voragine apertasi sul rettilineo, la gara della domenica, dominata dall'Aprilia con il trionfatore Marco Bezzecchi leader dal primo all'ultimo giro, si è trasformata in una prova di sopravvivenza. L'asfalto ha iniziato a sgretolarsi in alcuni punti chiave del circuito e i piloti si sono ritrovati addosso frammenti e pietre sparati dalle moto davanti, in una situazione al limite per una corsa della top class.

Il segnale più forte è arrivato nel post-gara, quando le telecamere hanno mostrato i segni lasciati sul corpo dei piloti. Alex Rins si è presentato in TV con il dito ferito dopo essere stato colpito già nel primo giro. Alex Marquez ha mostrato lividi e ferite sul braccio, spiegando con chiarezza cosa stesse succedendo in pista: "Tra le curve 10 e 11, tutto l'asfalto si stava staccando, con tutte le pietre, tutto questo". E tra i colpiti c'è stato anche Enea Bastianini, bersagliato pure lui dai detriti sollevati sull'asfalto che si rompeva passaggio dopo passaggio.

Non si è trattato di un episodio isolato o di semplice sfortuna. Già dopo le gare delle classi minori erano emersi i primi segnali, tanto che la Direzione Gara ha deciso di ridurre la corsa della classe regina da 31 a 23 giri pochi minuti prima del via. Una scelta presa per limitare i rischi, ma che non ha evitato ai piloti di correre in condizioni pesanti, con il brecciolino in traiettoria e i pezzi d'asfalto che partivano come schegge. Michelin, infatti, ha chiarito che il problema era il degrado della pista, non le gomme.

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In gara quei frammenti d'asfalto venivano sollevati dalle moto lanciate ad alta velocità e scagliati contro chi seguiva, trasformandosi di fatto in schegge capaci di colpire mani, braccia e petto nonostante guanti, tuta e protezioni. Non semplici sassolini in pista, ma detriti partiti con una violenza tale da lasciare segni evidenti sul corpo dei piloti e da rendere ancora più inquietante e pericoloso ciò che si è visto a Goiania.

Il risultato è un'immagine durissima per il ritorno della MotoGP in Brasile dopo oltre vent'anni: non quelle della festa, ma i piloti costretti a mostrare in TV le conseguenze di una pista rivelatasi inadeguata. E quando anche chi era in sella parla di condizioni "inaccettabili", il problema smette di essere sportivo e diventa prima di tutto un tema di sicurezza.

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