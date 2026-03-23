I piloti MotoGP mostrano le ferite in TV dopo la pericolosa gara in Brasile: pietre come proiettili

Il GP del Brasile della MotoGP 2026 finisce nel caos: pista di Goiania a pezzi, gara accorciata e piloti colpiti dai detriti. Rins, Alex Marquez e Bastianini mostrano le ferite nel post-gara.

Il GP del Brasile della MotoGP 2026 ha lasciato in eredità più polemiche che spettacolo. A Goiania, su un tracciato già finito sotto accusa il sabato per la voragine apertasi sul rettilineo, la gara della domenica, dominata dall'Aprilia con il trionfatore Marco Bezzecchi leader dal primo all'ultimo giro, si è trasformata in una prova di sopravvivenza. L'asfalto ha iniziato a sgretolarsi in alcuni punti chiave del circuito e i piloti si sono ritrovati addosso frammenti e pietre sparati dalle moto davanti, in una situazione al limite per una corsa della top class.

Il segnale più forte è arrivato nel post-gara, quando le telecamere hanno mostrato i segni lasciati sul corpo dei piloti. Alex Rins si è presentato in TV con il dito ferito dopo essere stato colpito già nel primo giro. Alex Marquez ha mostrato lividi e ferite sul braccio, spiegando con chiarezza cosa stesse succedendo in pista: "Tra le curve 10 e 11, tutto l'asfalto si stava staccando, con tutte le pietre, tutto questo". E tra i colpiti c'è stato anche Enea Bastianini, bersagliato pure lui dai detriti sollevati sull'asfalto che si rompeva passaggio dopo passaggio.

Non si è trattato di un episodio isolato o di semplice sfortuna. Già dopo le gare delle classi minori erano emersi i primi segnali, tanto che la Direzione Gara ha deciso di ridurre la corsa della classe regina da 31 a 23 giri pochi minuti prima del via. Una scelta presa per limitare i rischi, ma che non ha evitato ai piloti di correre in condizioni pesanti, con il brecciolino in traiettoria e i pezzi d'asfalto che partivano come schegge. Michelin, infatti, ha chiarito che il problema era il degrado della pista, non le gomme.

In gara quei frammenti d'asfalto venivano sollevati dalle moto lanciate ad alta velocità e scagliati contro chi seguiva, trasformandosi di fatto in schegge capaci di colpire mani, braccia e petto nonostante guanti, tuta e protezioni. Non semplici sassolini in pista, ma detriti partiti con una violenza tale da lasciare segni evidenti sul corpo dei piloti e da rendere ancora più inquietante e pericoloso ciò che si è visto a Goiania.

Il risultato è un'immagine durissima per il ritorno della MotoGP in Brasile dopo oltre vent'anni: non quelle della festa, ma i piloti costretti a mostrare in TV le conseguenze di una pista rivelatasi inadeguata. E quando anche chi era in sella parla di condizioni "inaccettabili", il problema smette di essere sportivo e diventa prima di tutto un tema di sicurezza.