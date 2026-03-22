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LIVE Moto GP oggi, Di Giannantonio in pole per la gara del GP Brasile: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP Brasile della Motogp 2026: piloti in pista alle ore 19 sul circuito di Goiana. Di Giannantonio in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro su Fanpage.it.

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22 Marzo 2026 7:00
Ultimo agg. 10:04
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La MotoGP torna in pista oggi per il GP del Brasile: gara in programma oggi alle ore 19 in diretta dal circuito di Goiana. Di Giannantonio in pole seguito da Bezzecchi e Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, ha vinto la Sprint. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 alle 19. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

PRIMA FILA
Di Giannantonio, Bezzecchi, Marquez
SECONDA FILA
Quartararo, Martin, Ogura
TERZA FILA
Aldeguer, Marquez, Acosta
QUARTA FILA
Zarco, Bagnaia, Razgatlioglu
QUINTA FILA
Mir, Moreira, Morbidelli
SESTA FILA
Raul Fernandez, Rins, Miller
SETTIMA FILA
Marini, Vinales, Binder
OTTAVA FILA
Bastianini

10:03

Come è finita la Sprint in Brasile

Marc Marquez ha vinto la Gara Sprint nel GP del Brasile di MotoGP. Alle sue spalle si è piazzato Di Giannantonio al termine di un duello pazzesco con lo spagnolo. Martin ha chiuso terzo. Gara subito molto intensa e combattuta nonostante il ritardo dovuto alla buca che si era formata sulla pista brasiliana. Di Giannantonio, partito davanti dopo la pole in qualifica, ha confermato il passo del pomeriggio. Il pilota romano gira subito in testa, mentre alle sue spalle c'è stato un grande scatto di Quartararo che si prende la seconda posizione.

Al terzo posto invece Marc Marquez che dopo un po' si mette subito alle spalle del Diggia per cercare di prendere terreno un giro dopo l'altro. Bagnaia non riesce ad andare oltre l'ottava posizione e nel primo terzo di gara ha davanti un avversario scomodo come Alex Marquez. A 5 giri dalla fine Marc Marquez inizia a rosicchiare sempre più terreno a Di Giannantonio nel tentativo di prendersi la prima posizione. E così a 3 dalla fine lo spagnolo riesce a sorpassare il pilota romano prendendosi la testa della gara e la vittoria della Sprint.

A cura di Fabrizio Rinelli
09:23

A che ora italiana parte la gara di MotoGp oggi

Il Gran Premio del Brasile, che torna a far parte del calendario della MotoGP dopo ventidue anni, prenderà il via quando in Italia saranno le ore 19. Mentre a Goiania saranno le 15.

A cura di Alessio Morra
09:03

Di Giannantonio ha mostrato un ottimo passo gara, Marc Marquez è in grande condizione

Di Giannantonio ha mostrato un ottimo passo gara, Marc Marquez è in grande condizione. Il pilota della VR46 si candida ad essere uno dei vincitori della gara brasiliana ma lo spagnolo non è da meno. Da capire se il pilota romano riuscirà a dare seguito all'ottima prestazione mostrata in qualifica e Sprint anche in una gara così lunga.

A cura di Fabrizio Rinelli
08:32

Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio: i tempi

GP Brasile, i risultati delle qualifiche  

1. Di Giannantonio (Ita-Ducati VR46) 1'17″410
2. Bezzecchi (Ita-Aprilia) 1'17″480
3. M. Marquez (Spa-Ducati) 1'17″491
4. Quartararo (Fra-Yamaha) 1'17″561
5. Martin (Spa-Aprilia) 1'17″630
6. Ogura (Gia-Aprilia Trackhouse) 1'17″702
7. Aldeguer (Spa-Ducati Gresini) 1'17″715
8. A. Marquez (Spa-Ducati Gresini) 1'17″799
9. Acosta (Spa-KTM) 1'18″034
10. Zarco (Fra-Honda LCR) 1'18″065
11. Bagnaia (Ita-Ducati) 1'18″122
12. Razgatlioglu (Tur-Yamaha Pramac) 1'18″422
13. Mir (Spa-Honda) 1'17″710
14. Moreira (Bra-Honda LCR) 1'17″812
15. Morbidelli (Ita-Ducati VR46) 1'17″815
16. R. Fernandez (Spa-Aprilia Trackhouse) 1'17″964
17. Rins (Spa-Yamaha) 1'17″975
18. Miller (Aus-Yamaha Pramac) 1'18″022
19. Marini (Ita-Honda) 1'18″169
20. Viñales (Spa-KTM Tech3) 1'18″176
21. B. Binder (Rsa-KTM) 1'18″237
22. Bastianini (Ita-KTM Tech3) 1'18″479

I risultati della gara Sprint:

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A cura di Fabrizio Rinelli
08:01

Le caratteristiche del circuito di Goiania per il GP Brasile

Il Brasile ritorna in MotoGP e lo fa al Goiania International Racetrack, tracciato intitolato al mito Ayrton Senna. Il tracciato è corto, 3,8 chilometri  con 13 curve (9 a destra e 4 a sinistra). I giri da percorrere in gara saranno addirittura 31. La MotoGP ha corso in quattro occasioni su questo circuito (1987, 1988, 1989, 1992), ma rispetto al quel tempo il tracciato è stato totalmente rinnovato.

A cura di Alessio Morra
07:32

MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile di oggi

La griglia di partenza del Gran Premio del Brasile di oggi

PRIMA FILA
Di Giannantonio, Bezzecchi, Marquez
SECONDA FILA
Quartararo, Martin, Ogura
TERZA FILA
Aldeguer, Marquez, Acosta
QUARTA FILA
Zarco, Bagnaia, Razgatlioglu
QUINTA FILA
Mir, Moreira, Morbidelli
SESTA FILA
Raul Fernandez, Rins, Miller
SETTIMA FILA
Marini, Vinales, Binder
OTTAVA FILA
Bastianini

A cura di Fabrizio Rinelli
07:12

Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in Tv e streaming

La gara della MotoGP prenderà il via alle 19 ora italiana e sarà trasmessa in diretta solo da Sky. Per seguirla in chiaro bisognerà collegarsi a TV8, canale 8 del digitale terrestre, che la manderà in onda, però, in differita a partire dalle ore 21:35. Streaming gratis da quell'ora con tv8.it.

 

A cura di Alessio Morra
07:00

MotoGP, oggi il GP Brasile in diretta: orari Tv8 e Sky

Quella di oggi è la giornata del Gran Premio del Brasile, che torna nel circus dopo ventidue anni. Si parte alle 16 con la Moto3, poi alle 17:15 la Moto2, infine alle ore 19 scatta la gara della MotoGP. Diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP). Streaming in diretta con Sky Go e NOW. In chiaro si potrà seguire tutto su TV8, ma in differita. La gara della MotoGP scatta alle 21:35.

A cura di Alessio Morra
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