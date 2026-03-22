LIVE Moto GP oggi, Di Giannantonio in pole per la gara del GP Brasile: orari tv su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Marc Marquez ha vinto la Gara Sprint nel GP del Brasile di MotoGP. Alle sue spalle si è piazzato Di Giannantonio al termine di un duello pazzesco con lo spagnolo. Martin ha chiuso terzo. Gara subito molto intensa e combattuta nonostante il ritardo dovuto alla buca che si era formata sulla pista brasiliana. Di Giannantonio, partito davanti dopo la pole in qualifica, ha confermato il passo del pomeriggio. Il pilota romano gira subito in testa, mentre alle sue spalle c'è stato un grande scatto di Quartararo che si prende la seconda posizione.

Al terzo posto invece Marc Marquez che dopo un po' si mette subito alle spalle del Diggia per cercare di prendere terreno un giro dopo l'altro. Bagnaia non riesce ad andare oltre l'ottava posizione e nel primo terzo di gara ha davanti un avversario scomodo come Alex Marquez. A 5 giri dalla fine Marc Marquez inizia a rosicchiare sempre più terreno a Di Giannantonio nel tentativo di prendersi la prima posizione. E così a 3 dalla fine lo spagnolo riesce a sorpassare il pilota romano prendendosi la testa della gara e la vittoria della Sprint.