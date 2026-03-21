MotoGP, enorme buco sulla pista prima della Sprint Race: surreale corsa contro il tempo in Brasile

Imprevisto sorprendente sull'Autodromo Ayrton Senna di Goiania prima della Sprint Race di MotoGP. Sul rettilineo del circuito è spuntato un buco che ha costretto gli addetti alla pista ad intervenire prontamente per cercare di ripararlo. Una vera e propria voragine in uno dei tratti dove si raggiunge la maggiore velocità e che ha messo a repentaglio il corretto svolgimento del programma odierno. La Sprint Race dovrebbe essere salva: si parte alle 19:20.

Buca in pista in Brasile prima della Sprint Race di MotoGP

Sono stati i piloti ad accorgersi di quello che stava succedendo, avvisando poi i team che hanno dato l'allarme al termine delle qualifiche. Inizialmente la buca di forma circolare non era molto grande, ma poi dopo l'arrivo del personale di sicurezza si è allargata. Ecco allora che un pezzo rettangolare di pista è stato rimosso, con gli operai del circuito che dopo aver aperto la sezione della superficie dell'asfalto hanno provato a riparare l'area danneggiata.

Perché si è aperta una buca sulla pista brasiliana

Tutto sotto gli occhi di Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna, ovvero la società spagnola che gestisce la parte commerciale degli eventi sportivi. La situazione non è semplice anche considerando le tempistiche per far sì che il materiale utilizzato per coprire la buca si indurisca. Gli organizzatori hanno successivamente annunciato la sospensione delle attività in pista. A cosa è legato questo fenomeno curioso? Al maltempo dei giorni scorsi.

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In un comunicato ufficiale si legge: "A causa delle forti piogge che hanno interessato la regione negli ultimi giorni, si è verificato un problema sulla superficie del rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. La FIM e la MotoGP, insieme al promotore locale, stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile. A causa del tempo necessario per completare le riparazioni, quando l'attività in pista riprenderà, la prossima sessione live sarà la MotoGP Tissot Sprint”, annullando di fatto le qualifiche di Moto3 e Moto2. Le qualifiche per le categorie Moto2 e Moto3 sono state rinviate a data da destinarsi". E stando alle ultime notizie, si dovrebbe partire ma in ritardo.