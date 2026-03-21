Motori
video suggerito
video suggerito

MotoGP, enorme buco sulla pista prima della Sprint Race: surreale corsa contro il tempo in Brasile

Un cedimento dell’asfalto sul rettilineo dell’Autodromo Ayrton Senna stravolge il weekend. Operai al lavoro in corsa contro il tempo: la Sprint Race inizierà in ritardo.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Imprevisto sorprendente sull'Autodromo Ayrton Senna di Goiania prima della Sprint Race di MotoGP. Sul rettilineo del circuito è spuntato un buco che ha costretto gli addetti alla pista ad intervenire prontamente per cercare di ripararlo. Una vera e propria voragine in uno dei tratti dove si raggiunge la maggiore velocità e che ha messo a repentaglio il corretto svolgimento del programma odierno. La Sprint Race dovrebbe essere salva: si parte alle 19:20.

Buca in pista in Brasile prima della Sprint Race di MotoGP

Sono stati i piloti ad accorgersi di quello che stava succedendo, avvisando poi i team che hanno dato l'allarme al termine delle qualifiche. Inizialmente la buca di forma circolare non era molto grande, ma poi dopo l'arrivo del personale di sicurezza si è allargata. Ecco allora che un pezzo rettangolare di pista è stato rimosso, con gli operai del circuito che dopo aver aperto la sezione della superficie dell'asfalto hanno provato a riparare l'area danneggiata.

Perché si è aperta una buca sulla pista brasiliana

Tutto sotto gli occhi di Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna, ovvero la società spagnola che gestisce la parte commerciale degli eventi sportivi. La situazione non è semplice anche considerando le tempistiche per far sì che il materiale utilizzato per coprire la buca si indurisca. Gli organizzatori hanno successivamente annunciato la sospensione delle attività in pista. A cosa è legato questo fenomeno curioso? Al maltempo dei giorni scorsi.

Leggi anche
Di Giannantonio dalla Q1 alla pole nel Gran Premio in Brasile: davanti a lui Bezzecchi e Marc Marquez

In un comunicato ufficiale si legge: "A causa delle forti piogge che hanno interessato la regione negli ultimi giorni, si è verificato un problema sulla superficie del rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. La FIM e la MotoGP, insieme al promotore locale, stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile. A causa del tempo necessario per completare le riparazioni, quando l'attività in pista riprenderà, la prossima sessione live sarà la MotoGP Tissot Sprint”, annullando di fatto le qualifiche di Moto3 e Moto2. Le qualifiche per le categorie Moto2 e Moto3 sono state rinviate a data da destinarsi". E stando alle ultime notizie, si dovrebbe partire ma in ritardo.

Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Milan-Torino(3-2): Rabiot e Fofana lanciano il Diavolo, Vlasic riapre. In serata Juve-Sassuolo
Al Napoli basta un minuto e un gol di McTominay: vince a Cagliari e fa punti Champions
Conte lancia la sfida in diretta tv: "Abbiamo messo un po' di pressione all'Inter"
Chivu risponde a Conte: "Il calcio è pressione. Scudetto? Mai escluso chi insegue"
Sassuolo decimato dalla pertosse prima della partita con la Juve: 6 calciatori isolati
La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per Giampaolo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Motori
api url views