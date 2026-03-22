Marco Bezzecchi trionfa davanti a Martin in Brasile, apoteosi Aprilia in MotoGP: Di Giannantonio terzo

Trionfo Aprilia nella seconda gara della stagione in MotoGP. Marco Bezzecchi ha portato a casa il successo nel Gran Premio del Brasile anticipando il compagno di scuderia Jorge Martin. Per il "Bez" si tratta della quarta vittoria di fila considerando anche la scorsa stagione. Alle loro spalle un super Di Giannantonio protagonista di un bellissimo duello con Marc Marquez.

Bezzecchi vince il GP in Brasile e conferma la sua leadership nella classifica mondiale

Non succedeva da ben 11 anni che un pilota riuscisse ad infilare quattro affermazioni di fila nella MotoGP. Ci è riuscito Marco Bezzecchi che si prende il secondo titolo stagionale con una gara praticamente perfetta che ha comandato dall'inizio alla fine. Ritmo e passo molto forte quello delle due Aprilia, con il vincitore e Martin (che torna sul podio dopo poco meno di 500 giorni) che hanno messo sin da subito un distacco importante con gli inseguitori rivelandosi irraggiungibili. Una grande soddisfazione per il Bez dopo i risultati altalenanti del venerdì e del sabato. Infatti il leader della classifica ha spiegato di come sia stato difficile mantenere alta la concentrazione prima della prova di oggi.

Il duello tra Di Giannantonio e Marc Marquez

Un'altra gioia per l'Italia arriva anche da Di Giannantonio protagonista di un meraviglioso duello con Marc Marquez. Il sorpasso dello spagnolo sembrava il preludio al podio e invece il pilota del VR46 Racing Team è riuscito a riprendersi il terzo posto con una grande dimostrazione di piglio. Una soddisfazione notevole, con Marquez che dunque non è riuscito a rientrare nelle prime tre posizioni dopo l'affermazione nella Sprint Race.

Giornata da dimenticare invece per Pecco Bagnaia che è caduto malamente nella prima fase della gara. È scivolato prima di entrare in curva il ducatista, molto amareggiato e forse anche un po' dolorante al ritorno ai box. Stesso destino per Mir.

L'ordine d'arrivo del GP Brasile di MotoGP