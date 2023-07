Hamilton accusato di mancanza di rispetto nel GP Austria: lo strano gesto fa infuriare i tifosi Lewis Hamilton è stato accusato di aver avuto un comportamento irrispettoso durante il GP d’Austria della Formula 1 2023: il pilota finisce nel mirino delle critiche per un gesto fatto al momento dell’esecuzione dell’inno nazionale austriaco.

A cura di Michele Mazzeo

Weekend complicato per Lewis Hamilton quello del GP d'Austria. L'alfiere della Mercedes si attendeva che la sua W14 rivoluzionata dagli aggiornamenti si adattasse bene alla pista del Red Bull Ring e invece si è ritrovato a fare i conti un fine settimana da dimenticare. Che questo nono round del Mondiale di Formula 1 2023 non sarebbe stato facile per lui lo si era intuito già dal venerdì nonostante in qualifica fosse riuscito a classificarsi in quinta posizione, ma è stato al sabato che ne ha avuto la conferma con l'eliminazione in Q1 nella Shootout della Sprint (sulla quale ha pesantemente influito la manovra di Verstappen volta a rallentarlo) e con un anonimo 10° posto nella gara sprint.

E la situazione non è poi migliorata nella gara della domenica sul circuito di Spielberg con Lewis Hamilton che ha dovuto fare i conti con una macchina inguidabile (non a caso è stato il primo a beccarsi una penalità per aver oltrepassato i track limits in quattro diverse circostanze) che gli ha procurato molta frustrazione ("Ragazzi, fan***o a questa m***a, io voglio andare a casa" ha difatti sbottato in radio nel corso del gran premio) e un'altra gara anonima conclusa in settima posizione alla bandiera a scacchi (divenuto poi ottava dopo che le ulteriori penalità comminate dai Commissari FIA in seguito al ricorso dell'Aston Martin che hanno rivoluzionato la classifica finale diverse ore dopo la conclusione della corsa vinta da Verstappen davanti a Leclerc).

E come se non bastasse al termine del GP d'Austria il sette volte campione del mondo ha dovuto fare i conti anche con le accuse rivoltegli da tantissimi appassionati austriaci e non solo che non hanno gradito un gesto fatto dal pilota britannico prima che la gara sul tracciato di Spielberg prendesse inizio.

Non è passato inosservato infatti che, dopo il minuto di silenzio per la morte del giovanissimo driver Dilano van't Hoff, nel momento in cui tutti i piloti erano schierati sulla griglia di partenza ed è partito l'inno nazionale austriaco, Lewis Hamilton è stato immortalato dalle telecamere mentre si tappava le orecchie con le mani. In molti hanno interpretato il gesto del 38enne di Stevenage come una mancanza di rispetto nei confronti del Paese che stava ospitando il Gran Premio di Formula 1.

Tantissimi infatti i commenti a riguardo comparsi sui social network che condannavano il comportamento, apparentemente irrispettoso, del pilota della Mercedes: "La cosa peggiore che ho visto oggi", "È davvero irrispettoso", "Chissà se farà lo stesso nel prossimo GP a Silverstone?" sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social network che non hanno gradito il gesto di Lewis Hamilton durante l'esecuzione dell'inno nazionale austriaco prima della gara del GP d'Austria.