Classifica del GP Austria rivoluzionata dalle penalità: valanga di sanzioni per i track limits Come cambia la classifica del GP Austria F1 dopo le sanzioni per le violazioni dei track limits per il ricorso dell’Aston Martin. Tanti i piloti colpiti.

A cura di Marco Beltrami

La classifica finale del GP Austria F1 è cambiata dopo le sanzioni per i track limits. A quasi cinque ore dal termine della gara vinta da Verstappen davanti a Leclerc e Perez è arrivato il verdetto della FIA sull'ordine d'arrivo definitivo, stravolto a causa della pioggia di penalità per le violazioni dei track limits. La novità più importante è sicuramente quella relativa al ferrarista Sainz che passa dal quarto al sesto posto.

Tutto è nato dopo il ricorso dell'Aston Martin. La scuderia britannica ha protestato ufficialmente con la direzione di gara per le ulteriori violazioni dei limiti della pista da parte dei piloti non sanzionate. Quello dei track limits è stato un tema ricorrente anche oggi sul tracciato dello Spielberg con solo due piloti che sono rimasti immuni dai provvedimenti, ovvero George Russell della Mercedes e Fernando Alonso dell'Aston Martin.

La FIA ha accolto il ricorso, sottolineando l'esistenza di una situazione senza precedenti, ovvero la presenza di una mole di video relativi a possibili violazioni esagerato che i commissari non sono riusciti ad analizzare in tempo prima della fine del GP Austria. Tutto con buona pace dei piloti che si sono lamentati per la difficoltà di vedere i famigerati limiti soprattutto in punti ad altissima velocità, e in particolare nelle curve 9 e 10.

Dopo aver visualizzato i 1200 replay delle azioni controverse in pista sono diversi i piloti sanzionati, con l'ordine d'arrivo che cambia dunque. 30 secondi per Ocon, 15 per DeVries, 10 secondi per Sainz, Hamilton, Gasly, Albon e Sargeant, 5 secondi per Tsunoda. I primi tre posti non cambiano, mentre il ferrarista Sainz che scende al sesto posto.

La classifica finale del GP Austria dopo le penalità

Verstappen Leclerc Perez Norris Alonso Sainz Russell Hamilton Stroll Gasly

(in aggiornamento)