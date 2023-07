Verstappen vince il Gp di F1 in Austria davanti alla Ferrari di Leclerc: Sainz finisce quarto Max Verstappen vince il Gp d’Austria 2023 di Formula 1 e si conferma leader del Mondiale. Il pilota della Red Bull ha mantenuto la testa della corsa fin dall’inizio blindando la pole position lasciandosi alle spalle Leclerc secondo e Perez terzo. Sainz è quarto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Max Verstappen vince il Gp d'Austria 2023 di Formula 1 e si conferma leader del Mondiale. Il pilota della Red Bull ha mantenuto la testa della corsa fin dall'inizio blindando la pole position difendendosi al meglio dal ritorno delle Ferrari di Leclerc e Sainz che hanno fatto un figurone a Spielberg. L'inizio della Rossa è stato subito buon con Leclerc che ha provato per ben due volte a superare Verstappen dall'esterno ma senza successo. Alle sue spalle Sainz ha dovuto battagliare parecchio con Norris e Perez capaci più volte di scambiarsi la posizione con lo spagnolo bravo però a riuscire a far valere l'ottimo passo della sua Ferrari quest'oggi.

Il bellissimo duello tra Sainz e Perez nel finale di gara per la terza posizione.

E pensare che la gara era stata subito contrassegnata dall'ingresso della Safety Car dopo un contatto per l'AlphaTauri di Tsunoda che è rientrato ai box con Ocon. Pista pulita dai detriti e nuovo inizio della gara che ha visto immediatamente Verstappen provare a scappare portando il vantaggio su Leclerc a 1:9 dopo 8 giri. Tra track limits che hanno segnato tantissimo le gare di Alonso, Hamilton, Sainz, Albon e Stroll la gara si è poi giocata sui vari pit stop e la scelte delle gomme che comunque non hanno intaccato la gara di Verstappen capace alla fine di portarsi a casa un nuovo successo in Austria con Leclerc secondo e Perez terzo.

Pulizia dei detriti durante la Safety Car.

E pensare che Leclerc al giro 26 era anche in testa alla gara ma dopo il pit stop ha dovuto cedere il passo nuovamente all'olandese portando a 2.4 il suo distacco dal monegasco quando eravamo ormai al 36esimo giro. Con Verstappen saldamente al comando della gara è stato Sainz a dover lottare parecchio nel finale di gara difendendosi dai continui attacchi di Perez alle sue spalle che voleva il terzo posto e dunque il podio al posto dello spagnolo. Il loro è stato un lungo ruota a ruota soprattutto negli ultimi dieci giri che ha poi visto il ferrarista cedere alla fine al pilota della Red Bull salito sul podio con Sazin quarto seguito da Norris e Alonso.

