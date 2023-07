Dilano van’t Hoff è morto a 18 anni in un tremendo incidente a Spa: travolto da un’altra auto Il giovane pilota ha perso la vita dopo un drammatico incidente avvenuto nella curva più pericolosa di tutto il circuito.

A cura di Ada Cotugno

Giornata nera per i motori: Dilano van't Hoff, giovanissimo pilota olandese, ha perso la vita a Spa dopo essere stato protagonista di un drammatico incidente nella Formula Regional European Championship, avvenuto nelle fasi finali della Gara 2.

L'incidente fatale per il ragazzo è avvenuto all‘Eau Rouge, una delle curve più famose e pericolose di tutto il circuito. Fatale lo scontro con la vettura di Adam Fitzgerald: il pilota diciottenne è rimasto fermo in perpendicolare all'ingresso del rettilineo e il suo collega non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto on la fiancata dell'automobile. All'interno il ragazzo è stato ritrovato privo di sensi all'interno della sua automobile ed è stato estratto dai soccorritori accorsi immediatamente sul posto.

La bandiera rossa ha interrotto momentaneamente la gara a causa del pericoloso incidente che ha visto coinvolti altri quattro piloti. van't Hoff è stato subito trasportato al centro medico del circuito in gravissime condizioni, ma non ha fatto in tempo a raggiungere l'ospedale per ricevere il primo soccorso.

La sua giovane vista si è spenta sulla pista di Spa, in una curva pericolosa che aveva già causato la morte di un altro pilota diversi anni fa. Nel 2019 anche la vita di Antoine Hubert si era spezzata su quel circuito, diversi metri prima ma in una dinamica tristemente simile.

A confermare la morte del giovane olandese è stata la stessa Formula Regional European Championship, in una nota ufficiale diffusa sul web e letta anche in sala stampa, dove tutti i giornalisti sono rimasti di sasso davanti alla tragica notizia: "Il Formula Regional European Championship by Alpine annuncia con tristezza la morte del pilota MP Motorsport Dilano Van ‘T Hoff. L'incidente è avvenuto durante la gara 2 di Spa-Francorchamps". Immediatamente sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo dei motori, sconvolto dalla morte del giovanissimo talento.

All'inizio della 24h di Spa verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane pilota che ha perso la vita per inseguire il suo grande sogno.