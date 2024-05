Thiago Motta ferma la macchina e parla ai tifosi del Bologna: un gesto riapre il dibattito sul suo futuro

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Thiago Motta si è fermato a parlare con i tifosi del Bologna che si sono recati a Casteldebole per salutare la squadra dopo la vittoria in casa del Napoli che ha dato, quasi aritmeticamente, la qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore dei rossoblù ha fermato la macchina e si è messo a parla ai fan che erano accorsi in centinaia al centro sportivo.

Una situazione inaspettata e condita da parole bellissime per i sostenitori della squadra emiliana: "Grazie per essere venuti qui, grazie del sostegno che ci avete sempre dato, non solo nei momenti belli". Dopo aver parlato ai tifosi presenti Thiago Motta si è battuto la mano sul cuore e questo gesto ha creato subito grande dibattito in merito al suo futuro.

Sono ormai settimane che si parla del futuro dell'ex centrocampista di Inter, Barcellona, Genoa e PSG ma non ci sono delle conferme in merito alle tante indiscrezioni che circolano: per questo motivo quel gesto della mano sul cuore è diventato oggetto di studio.

Per alcuni potrebbe essere una reazione all'immenso affetto ricevuto e per questo molti pensano che potrebbe anche restare il prossimo anno, nonostante si dice che Thiago Motta abbia un accordo verbale con la Juventus e abbia già detto tutto ai suoi ragazzi all'inizio di aprile. Per altri, invece, è un gesto che vuole dire ‘vi porterò sempre con me' e questo sancirebbe l'addio al club emiliano.

Thiago Motta è uno degli artefici della grandissima stagione del Bologna che tornerà a disputare un torneo europeo dopo più di vent'anni e lo farà entrando dalla porta principale, ovvero quella della Champions League. Un risultato assolutamente incredibile.

Thiago Motta nel mirino di Juventus e Milan

L'allenatore del Bologna è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo che la sua squadra ha ottenuto sul campo del Napoli e ha risponde anche ad una domanda sul suo futuro: "Quando ci saranno novità per il futuro dalla mia parte la saprete. Sono passate tantissime settimane e ore di lavoro vissute con tanta voglia di fare. Quando abbiamo un obiettivo in testa siamo davvero capaci di farlo. Ora ci troviamo in una situazione impensabile ma meritata".

Su Thiago Motta, come già anticipato, c'è forte l'interesse di diversi club italiani: la Juventus sembra la squadra favorita ma pure il Milan si sarebbe mosso per portarlo in rossonero, puntando sull'amicizia con Zlatan Ibrahimovic.