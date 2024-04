video suggerito

Il Cardiff chiede 120 milioni al Nantes per Sala, cita uno studio: con lui in campo non sarebbe retrocesso L'attaccante argentino è morto 5 anni fa in un tragico incidente aereo. Il club gallese, già condannato dalla Fifa a pagare ai francesi l'intero importo dell'acquisto, si aggrappa a uno studio di una società per quantificare il danno sportivo e morale subito.

Emiliano Sala è morto cinque anni fa (2019) in un tragico incidente aereo ma non può ancora riposare in pace. Sul suo nome e sulla sua figura si consuma una delle battaglie legali più feroci tra i due club che allora aveva siglato l'intesa di mercato: l'attaccante argentino avrebbe lasciato il Nantes per indossare la maglia del Cardiff. Dall'altra parte della Manica non ci arrivò mai, precipitato in mare nel velivolo a bordo del quale stava viaggiando per raggiungere la nuova destinazione. Un piccolo aeroplano, in condizioni meccaniche precarie, inadeguato per affrontare la traversata dalla Francia verso l'Inghilterra.

Da allora le due società si sono affrontate a colpi di carta bollata: oggetto dello scontro, la corresponsione dell'intera cifra che era stata pattuita per la cessione del giocatore. A giugno del 2023 il Nantes aveva vinto anche l'ultimo confronto in aula: la Fifa s'era pronunciata contro l'ennesima opposizione del Cardiff, già condannato a estinguere le ultime rate da 6 e 5 milioni di euro che andavano regolarmente versate e non erano mai state pagate saldando così la somma complessiva (17 milioni) prevista nella transazione.

Finita? Niente affatto. I gallesi non si sono ancora arresi e hanno deciso di intraprendere l'ennesimo percorso in tribunale (in sede civile) chiedendo un importo di 120 milioni di euro come indennizzo. Non solo per vedere riconosciuti i propri diritti ma, più ancora, per ricevere il giusto risarcimento del danno economico e morale, del pregiudizio grave a livello sportivo subito per il mancato trasferimento del calciatore. In buona sostanza, e non sarebbe nemmeno la prima volta che avanzano una tesi del genere, la ‘colpa' sarebbe ascrivibile al Nantes perché avrebbe dovuto assicurarsi con prudente apprezzamento che ci fossero tutte le condizioni di sicurezza prima che Sala s'imbarcasse sul volo.

A corredo di questa strategia, però, viene anche allegato uno studio – menzionato dal quotidiano L'Equipe – realizzato da una società specializzata in data science (Analytics FC) che ha calcolato (e stimato) la probabilità del club gallese di restare in Premier League con Sala in squadra. Considerato si trattava di un'operazione rientrante nella sessione invernale di mercato, ipotizzando che Sala avrebbe giocato il 60% delle partite, il Cardiff avrebbe potuto beneficiare del 54,2% di possibilità di restare in Premier League.

Nel computo dei 120 milioni richiesti sono comprese anche le difficoltà finanziarie registrate dal Cardiff nelle stagioni comprese tra il 2018-2019 e 2022-2023: un danno complessivo stimato in 52,9 milioni di euro e aggravato da una perdita di valore pari 67,3 milioni di euro.