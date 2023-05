Sala è morto da 4 anni, il Cardiff cita il Nantes: vuole 110 milioni per danni sportivi e d’immagine L’ennesima mossa del club gallese è stata interpretata in un solo modo: trascinare il più a lungo possibile il contenzioso legale con l’obiettivo di non sborsare più soldi.

Il club gallese ha chiesto al Nantes un maxi risarcimento per il caso Sala.

Una battaglia legale senza fine, che non lascia pace alla memoria di Emiliano Sala. L'attaccante del Nantes è morto quattro anni fa nel disastro aereo sul Canale della Manica: il club francese lo aveva ceduto al Cardiff ma il calciatore in Galles non è mai arrivato. Il velivolo a bordo del quale subì avaria e s'inabissò in quel tratto di mare. Come emerso da perizie successive sulle cause dell'incidente, vennero sollevati dubbi anche sull'abilitazione da parte del pilota a effettuare voli di quel tipo. "Qui cade tutto a pezzi… ho paura!", fu l'ultimo messaggio dell'argentino prima di precipitare tra i flutti.

Da allora, superato il momento del dolore e del cordoglio, tra le due società è iniziata la disputa in carta bollata sulla somma che la società britannica avrebbe dovuto versare al Nantes come pattuito al momento della firma e del trasferimento.

Emiliano Sala è morto il 21 gennaio 2019 in un incidente aereo mentre viaggiava verso il Galles.

Dopo aver sbattuto anche contro il parere negativo del TAS, l'ultimo tentativo di strappo nel braccio di ferro è rappresentato dalla citazione che il Cardiff ha presentato contro il Nantes per il trasferimento del calciatore. La data fissata in calendario è il 22 giugno quando ci sarà l'udienza, nell'atto depositato presso il Tribunale commerciale della città francese c'è una richiesta specifica: il pagamento "per danni sportivi e d'immagine" di una cifra di 110 milioni di euro a compensazione di una perdita di reddito legata alla morte di Sala.

Una morte che, secondo il Cardiff, è da addebitare alla negligenza della società transalpina, degli intermediari che, oltre a definire i dettagli di quella operazione, si occuparono anche dell'organizzazione di quel viaggio che si concluse con una sciagura.

Il decesso dell’argentino ha scosso il mondo del calcio internazionale.

L'ennesima mossa del club gallese è stata interpretata in un solo modo: trascinare il più a lungo possibile il contenzioso legale con l'obiettivo di non sborsare più soldi, nonostante nell'estate del 2022 il Tribunale Arbitrale dello Sport si fosse pronunciato a favore del Nantes, sancendo il pagamento da parte del Cardiff dell'importo a corredo della transazione (17 milioni di euro) in tre rate (di cui solo una è stata versata finora).

In sede giudiziale tutte le argomentazioni poste dalla società d'Oltremanica erano state già respinte con le seguenti motivazioni: il contratto era stato formalizzato prima della morte del calciatore e non imponeva al Nantes l'obbligo di organizzare il volo; l'organizzazione del volo era indipendente dagli obblighi contrattuali previsti dal contratto di cessione.