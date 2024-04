De Paul e Lino fanno sognare l’Atletico nei quarti di Champions, ma il Dortmund risponde con Haller

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atletico mette il punto esclamativo sulla gara d'andata dei quarti di Champions prendendosi la vittoria sul Dortmund con un primo tempo giocato benissimo. Un 2-0 firmato de Paul e Lino che fa sperare in una serata perfetta, rovinata dal ritorno tedesco nella ripresa, a segno con Haller. Il ritorno in Germania sarà in salita per il Borussia che non potrà più permettersi di restare fuori partita per oltre un'ora.

Pronti via e al Metropolitano è già aria di festa: la difesa del Dortmund compie la classica frittata nel possesso arretrato nella propria area di rigore e davanti al pressing altissimo degli uomini di Simeone, arriva il vantaggio dei Colchoneros. Merito di de Paul che arpiona il pallone a bordo area per poi infilare subito Kobel. Inizia così Atletico-Borussia l'andata dei quarti di Champions che vede i padroni di casa decisamente maggiormente sul pezzo: i tedeschi non arrivano mai a tirare verso la porta di Obiak: nei primi 30 minuti zero tiri e solo possesso, sterile, concesso dall'Atletico.

Dortmund non pervenuto in attacco, mentre per l'Atletico tutto fila come uno orologio e al 33′ arriva il meritato 2-0 che mette una pesante imposta sul passaggio in semifinale: a trovare il 2-0 è Samuel Lino che finalizza alla perfezione un sublime pallonetto di Griezmann con la difesa tedesca completamente presa in controtempo. Altro svarione decisivo che punisce oltremodo la formazione di Terzic in totale balia degli spagnoli.

Il Dortmund cambia a inizio di ripresa ma la montagna da scalare è enorme contro un Atletico che sa gestire il doppio vantaggio nel migliore dei modi. La pressione dei tedeschi è più concreta, Oblak è chiamato spesso in causa ma il risultato resta inchiodato sul 2-0 per gli spagnoli. Finché non ci pensa il solito Haller a 10 dalla fine che fa suo un rimpallo in area spagnola e conclude di prima intenzione fulminando Oblak. Una rete che rende meno dolorosa la sconfitta e che mostra un Dortmund in crescendo, buon viatico in vista del ritorno dove davanti al proprio pubblico si giocherà il tutto per tutto.