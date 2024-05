Il tremendo incidente in moto di Paul Cassidy: vola in aria fino a 8 metri e atterra su un’auto Paul Cassidy fa un volo pauroso in un incidente che poteva essere fatale. È successo durante la Northwest 200, gara di motociclismo che si disputa su strade pubbliche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Il motociclismo è uno sport che può essere pericoloso, specialmente nelle gare che vengono disputate su strade pubbliche, passando in mezzo alle case delle persone. Ma quello che è successo al pilota Paul Cassidy alla durante la North West 200, gara che si disputa ogni anno nell'Irlanda del Nord, ha dell'incredibile.

Il volo a 8 metri d'altezza

I piloti stavano disputando le qualifiche, in vista della gara che si disputerà sabato. Uscendo da una curva, la vittima della caduta ha raccontato di essersi trovato davanti un altro pilota che stava rallentando, portandosi sulla sinistra. Non ha però visto arrivare Paul Cassidy, che lo stava intanto superando, e gli ha involontariamente tagliato la strada, causando l'incidente. Cassidy a quel punto ha perso completamente il controllo della moto, ed è finito contro una protezione venendo sparato per aria, in un incidente impressionante.

L'atterraggio sull'automobile parcheggiata

La caduta del pilota, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi, è terminata su un automobile parcheggiata nel vialetto di casa. Paul Cassidy, nonostante il volo a 8 metri di altezza, ha riportato soltanto diverse escoriazioni sul corpo. Il pilota, sui social, ha anche voluto rassicurato i suoi tifosi sulle sue condizioni, dicendo di stare bene e di essere solo molto dolorante.

L'auto che ha attutito la caduta del pilota, invece, ha riportato danni al cofano e alla parte anteriore della macchina, con qualcuno che sui social ironizza sulla difficoltà che avrà il proprietario della vettura a spiegare l'accaduto all'assicurazione.

Che cos'è la North West 200

La North West 200 è una gara di motociclismo che si disputa nell'Irlanda del Nord, su strade normalmente aperte al traffico. Il circuito è considerato uno dei più veloci al mondo, dove si raggiungono velocità di oltre 300 km/h. L'incidente è avvenuto durante le qualifiche del giovedì, e Paul Cassidy spera di riuscire a partecipare ugualmente alla gara che si disputerà questo sabato, sperando che non ci siano altri incidenti simili.