Verstappen ha sabotato Hamilton nelle qualifiche della sprint nel GP Austria: manovra senza senso Il duro colpo di Verstappen a Hamilton durante le qualifiche in Austria: ne corso della Q1 l’olandese ha ostacolato il suo rivale causandone l’eliminaizone.

A cura di Ada Cotugno

Verstappen conquista la pole nella gara sprint dopo le qualifiche: tre prove quasi perfette per l'olandese che blinda il primo posto, ma contribuisce anche all'eliminazione a sorpresa di Hamilton nel corso della Q1. L'uscita immediata del pilota inglese è la più grande sorpresa di queste qualifiche, ma sotto ai riflettori è finito uno scontro con il suo collega.

È stata proprio una mossa azzardata dell'olandese a sabotare le qualifiche del suo collega: i replay del giro diffusi sul web mostrano Hamilton che precedeva Verstappen alla curva 10 durante la prima manche delle qualifiche, quando tutto era ancora in bilico.

Hamilton ha cominciato il suo giro veloce nella fasi finali della Q1, assieme a Verstappen che lo seguiva distaccato di poco sul rettilineo. I due si erano già ostacolati a vicenda, ma la situazione è degenerata quando l'olandese lo ha sorpassato alla fine del suo giro veloce: così Hamilton, arrivato in curva 1, è stato costretto a interrompere il suo giro prima del previsto a causa della decisione del suo collega che non gli ha lasciato alternative se non quella di rientrare subito ai box. Il campione del mondo in carica avrebbe dovuto alzare il piede dall'acceleratore per far spazio al suo collega, ma così non è successo.

Hamilton a provato senza successo un controsorpasso, ma ormai era troppo tardi. La mossa gli è costata davvero cara: mentre Verstappen ha chiuso al primo posto e ha messo in tasca la pole per la sprint, l'inglese partirà dal diciottesimo posto in seguito all'eliminazione al Q1, causata in parte anche dalla manovra fuori programma del rivale che ha condizionato la sua gara.

"Verstappen ha appena interrotto il suo giro!", ha comunicato Hamilton dalla radio con un atteggiamento irritato di chi sa di aver perso una grandissima occasione. Dopo aver visionato lo scontro la FIA ha deciso di non aprire nessun tipo di indagine e confermare quindi il risultato ottenuto in pista, un verdetto che ha fatto storcere il naso al pilota inglese e a tutti i suoi fan che hanno diffuso i replay della vicenda su tutti i social.

In molti pensano che Verstappen abbia deliberatamente ostacolato il rivale con l'intento di farlo finire fuori dai giochi, dato che i due nei giorni passati erano già stati protagonisti di un botta e risposta a distanza molto acceso.