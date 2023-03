Clamoroso in MotoGP, cambia la penalità per Marquez dopo l’incidente: c’era un errore Dopo aver causato l’incidente a Portimao, Marc Marquez è stato operato e salterà il GP Argentina. Ma la FIM ha ovviato al vuoto regolamentare con una ulteriore precisazione: la sanzione resta.

A cura di Alessio Pediglieri

L'incidente avvenuto durante il GP di Portimao ha costretto Marc Marquez a sottoporsi ad un immediato intervento chirurgico, per una frattura scomposta subita nel tremendo impatto in pista con Oliveira. Per il pilota spagnolo niente GP di Argentina, in programma domenica 2 aprile, ma la sanzione inflittagli dalla FIM per quanto avvenuto in Portogallo, resta. Infatti, è stato posto rimedio ad un errore apparso da subito evidente all'interno del regolamento: la sconterà non appena tornerà a gareggiare.

Dunque, nessuna possibilità di evitare la decisione che vedrà Marc Marquez scontare la penalità per aver provocato l'incidente a Portimao dove è rimasto coinvolto – e costretto al ritiro – anche Oliveira fortunatamente senza gravi conseguenze. Non per il 93 della Honda, al quale è stata diagnosticata una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Per la quale è arrivata l'operazione, avvenuta al Ruber Internacional Hospital di Madrid, necessaria per la riduzione della frattura e il fissaggio interno di due viti.

Dopo aver saputo l'ottimo esito dell'intervento e i tempi di recupero di Marquez, i pensieri sono andati immediatamente agli sviluppi della sanzione cui il pilota Honda era incorso, cioè la penalità di due Long lap penalty, inflitta al 93 e da scontare nel GP successivo. Che ha scatenato diverse polemiche sulla condotta di gara, che ha fatto riemergere anche una vecchia intervista di Valentino Rossi. Senza dimenticare le perplessità su un regolamento che ha evidenziato alcune lacune non secondarie.

Ci si aspettava, così una immediata puntualizzazione davanti alla certezza che il pilota non sarebbe stato presente al Gran Premio sudamericano, seconda prova del Mondiale MotoGP 2023, ma non è arrivata. Alimentando dubbi e perplessità, con molti che avevano sottolineato come solamente in modo teorico, Marquez avrebbe dovuta scontare la sanzione appena tornato in pista.

La rettifica e la precisazione sono arrivate solamente nella mattinata di martedì 28 marzo. I commissari della FIM MotoGP hanno riscritto e ristampato la doppia sanzione sul giro lungo, aggiungendo una sezione all'originale per garantire che la sua assenza dalla gara di questo fine settimana in Argentina non lo assolverà dalla sanzione. La nota originale, infatti, affermava che la penalità doveva essere scontata durante la gara di questo fine settimana.

Così, il comunicato che cancella l'errore: "‘A seguito della decisione del comitato dei commissari della FIM MotoGP presa il 26/03/2023 alle 15:13, il comitato dei commissari della FIM MotoGP chiarisce con la presente la sua decisione in merito all'applicabilità. Considerando l’infortunio e l’assenza di Marc Marquez al Gran Premio della Repubblica Argentina, al fine di rispettare l’intenzione alla base della decisione presa dal FIM MotoGP Stewards Panel – si legge nella nota pubblicata – la doppia Long Lap Penalty verrà scontata dal pilota nella prossima gara a cui sarà in grado di partecipare".

Ciò significa che non essendo presente sul circuito di Termas de Rio Hondo il pilota della Repsol Honda Team potrebbe affrontare la penalità già nel primo GP utile al rientro, possibilmente il prossimo 16 aprile quando si disputerà ad Austin il GP delle Americhe.