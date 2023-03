Marquez punito dopo l’incidente con Oliveira, ma per i piloti MotoGP non è abbastanza: “Ridicolo” Marc Marquez è stato protagonista in negativo del Gp del Portogallo. Una sua manovra azzardata ha provocato un brutto incidente, ne ha pagato le spese anche Oliveira. Marquez ha subito una penalità, è stato criticato dagli avversari e rischia di essersi rotto una mano.

A cura di Alessio Morra

Marc Marquez è sicuramente uno dei più grandi campioni della MotoGP, ma da un paio d'anni a questa parte, complici anche i suoi infortuni, non brilla per continuità. Grandi gare, grandi sorpassi, ma anche tanti errori e tantissimi incidenti. L'ultimo, quello del Gp di Portimao, ha messo nei guai lo spagnolo, criticato praticamente da tutto il paddock. La penalità è servita. E per quella manovra azzardata Marquez ha subito anche un infortunio, piuttosto serio.

Splendida pole al sabato, terzo posto nella Sprint Race. Il weekend di Marquez era iniziato molto bene, ma poi qualcosa è successo. Al via parte male lo spagnolo che scivola dal primo al quarto posto, vuole recuperare, ci prova subito, e prova a superare Martin, è una manovra molto azzardata. Marc frena in ritardo, la staccata è eccessiva, supera Martin, ma centra in pieno Oliveira. L'incidente è davvero, brutto, spaventoso. Volano entrambi. Il ritiro è immediato. Marquez si alza e torna ai box in motorino. Oliveira è malconcio, ma non c'è nulla di grave, per fortuna.

Marquez viene accolto dai fischi del pubblico e soprattutto dai commenti negativi degli esponenti di diverse scuderie che durante e soprattutto dopo la gara hanno detto che non si può guidare così: perché è troppo pericoloso. Dopo la gara, vinta da Pecco Bagnaia, si è parlato soprattutto della manovra scriteriata dello spagnolo. Durissimo è stato Aleix Espargaro, rappresentante dei piloti, che ha proposto addirittura una squalifica, o meglio una sospensione per un Gp: "Marc Marquez merita di essere squalificato almeno per una gara. Se questo non succederà: sarà ridicolo".

Leggi anche Bagnaia vince la prima sprint race di MotoGp: a Portimao Martin secondo e Marquez terzo

Ed ha poi aggiunto: "L'incidente di Marc mi sembra molto grave. Il ginocchio di Miguel Oliveira sarebbe potuto esplodere e non avrebbe più corso in vita sua. È stato un impatto brutale".

La sospensione non è arrivata. Ma una penalità sì. Dopo la gara i commissari di gara hanno rivisto le immagini e dopo un'attenta analisi hanno deciso di infliggere una sanzione a Marquez, da scontare nel prossimo appuntamento, quello del Gp d'Argentina la prossima settimana. Il pilota della Honda dovrà scontare un ‘Double Long Lap penalty'. Una sanzione pesante che obbligherà Marquez a un doppio giro più largo nell'area in asfalto esterna della pista, con inevitabile perdita di diversi secondi.

Questo è il documento con cui la MotoGP ha inflitto la penalità a Marquez.

Le cattive notizie non sono finite qui per Marc Marquez. Perché il pilota ha un problema alla mano, e dopo essere stato visitato è stato giudicato ‘unfit' cioè inadatto per correre, se si dovesse gareggiare già domani. Si parla di una possibile frattura al primo osso metacarpale della mano destra. Serviranno ulteriori esami per capire se lo spagnolo potrà essere in pista in Argentina nel prossimo fine settimana. Ma anche se dovesse saltare la gara in programma nell'autodromo di Termas de Rio Hondo la penalità comunque sarebbe da scontare, nella gara successiva (il Gp di Spagna).

Parlando a Sky Sport, Marquez ha ammesso le sue colpe, ha spiegato cosa è successo e si è scusato con il portoghese Oliveira: "Ho fatto un errore e ho ricevuto 2 long lap penalty da scontare la prossima gara. Non era mia intenzione: ho scelto la gomma dura all'anteriore e ho avuto un grande bloccaggio: volevo andare a sinistra, non ho potuto sollevare la moto, ho evitato Martin ma non Oliveira. Mi scuso con Miguel e il suo team, l'importante è che lui stia bene".