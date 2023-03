Bagnaia è imbattibile in MotoGP, Pecco vince sempre: è suo il Gp del Portogallo Dopo la Sprint Race, Bagnaia vince anche il GP del Portogallo. A Portimao Vinales è secondo, terzo Bezzecchi. Ritirati Oliveira e Marc Marquez.

A cura di Alessio Morra

Pecco Bagnaia dopo la Sprint Race vince anche il Gran Premio di Portiamo. Il campione del mondo si è messo alle spalle Vinales e Bezzecchi. Brutto incidente per Marc Marquez e Oliveira.

Bagnaia al via brucia Marc Marquez e Martin, ma la partenza perfetta la fa il padrone di casa Olivera che ne infila quattro. Il campione del mondo però già nel giro 2 sorpassa Oliveira con una grande manovra e si mette al comando. Pecco fa il ritmo e scappa quando Marquez e Oliveira si ritirano. Lo spagnolo prova a superare Martin, stacca tardi ma sbaglia e colpisce in pieno Oliveira. Si ritirano entrambi. Il portoghese ha la peggio. L'impatto è pesante. Alle spalle di Bagnaia ci sono così Vinales, Miller e Bezzecchi.

Quando Marquez ritorna ai box viene accompagnato da bordate di fischi. Bezzecchi intanto passa Martin e si guadagna il podio. Molto in ritardo Quartararo, appena decimo. La gara per larghi tratti è poco spettacolare. Si va più di ritmo e di giri record, ma battaglie pari a zero, quantomeno nelle parti altissime della classifica.

Bagnaia pian piano aumenta il suo vantaggio su un sorprendente Vinales, che sente poi il fiato sul collo di Bezzecchi. Mentre Miller prova a prendere Alex Marquez. Luca Marini cade nel finale e chiude un weekend totalmente disastroso. Nell'ultimo giro Zarco supera Marc Marquez. Quartararo limita i danni ed è ottavo.

Bagnaia è di un altro pianeta. Ha vinto un'altra gara. Questa è la prima del Mondiale 2023, ma la striscia da agosto in poi è pazzesca per il pilota piemontese che avendo conquistato anche la Sprint Race è già nettamente avanti in quest'avvio di stagione.