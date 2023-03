Manovra kamikaze di Marquez su Oliveira, spaventoso incidente in MotoGP: lo fischiano tutti Gravissimo errore di Marc Marquez nei primi giri del GP del Portogallo della MotoGP 2023: lo spagnolo esagera in frenata e centra in pieno l’Aprilia di Miguel Oliveira che ha la peggio.

A cura di Michele Mazzeo

Marc Marquez protagonista in negativo nel corso dei primi giri del GP del Portogallo che apre il Mondiale della MotoGP 2023. Lo spagnolo, partito dalla pole ma scivolato in quarta posizione dopo la partenza, ha tentato di recuperare due delle posizioni perse al via con una staccata oltre al limite nella terza curva dopo il rettilineo del traguardo. L'otto volte campione del mondo però esagera e non riesce più a frenare la sua Honda che va dunque a centrare in pieno l'Aprilia di Miguel Oliveira e a toccare anche la Ducati di Jorge Martin. Ad avere la peggio è il portoghese che dopo esser rimasto a lungo a terra è stato poi portato nel centro medico del circuito di Portimao.

Il Cabronçito, riportato ai box dopo il grave errore, è stato subissato di fischi da parte dei tifosi lusitani che lo hanno ritenuto responsabile dell'incidente che ha messo fuori gioco l'idolo locale. La contestazione nei confronti del 30enne di Cervera è proseguita poi anche quando quest'ultimo si è prima recato al box RNF e poi al centro medico per assicurarsi delle condizioni di Oliveira (dove la prima radiografia ha escluso che il centauro portoghese abbia riportato fratture nel brutto incidente di cui è stato vittima).

La manovra kamikaze di Marc Marquez ha fatto adirare anche tanti altri protagonisti del paddock della MotoGP (soprattutto l'ad dell'Aprilia Massimo Rivola e il Ceo di Ducati Corse Claudio Domenicali) che, in coro, hanno chiesto una punizione esemplare per quanto avvenuto sulla pista di Portimao. Stando alle indiscrezioni circolanti sul circuito portoghese, la causa della frenata ritardata da parte dello spagnolo potrebbe però essere un improvviso problema sulla sua Honda. Ora toccherà alla casa giapponese dimostrare che sia stato davvero così e che la pericolosissima manovra non sia invece dovuta ad un errore del suo pilota che è poi apparso con una fasciatura al braccio nel paddock (secondo quanto filtra dal centro medico della MotoGP l'otto volte iridato avrebbe rimediato una frattura al primo metacarpo della mano destra per la quale nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami diagnostici).